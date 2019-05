Reguli de acces în perimetru şi informaţii utile pentru pelerini Unul dintre primele lucruri care trebuie sa se asigure ca le au atunci cand ajung la Iasi pelerinii il reprezinta permisele de acces pe care le-au primit fie din parohii, fie in urma inscrierii online. Pe baza acestora vor putea intra in perimetrul securizat pentru intalnirea cu Suveranul Pontif. Acestea sunt nominale si, prin urmare, netransferabile si indica o anumita zona in care pelerinii au acces, ceea ce inseamna ca nu pot fi folosite p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

