- Sporurile salariale pentru angajatii din sistemul medical În sedinta de guvern de mâine va fi aprobat regulamentul sporurilor salariale pentru angajatii din sistemul medical. Anuntul a fost facut astazi de ministrul sanatatii, Sorina Pintea, care a dat si câteva explicatii…

- Regulamentul sporurilor din sistemul medical va fi propus spre aprobare in sedinta de Guvern de joi, a anuntat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. ‘Din acest moment, acest regulament de la 1 martie va fi aplicabil pentru salarii’, a afirmat ea. Potrivit acesteia, actul normativ prevede ‘diverse procente…

- Regulamentul de sporuri va fi discutat in sedinta de Guvern de joi, sustine ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sindicatele din sistem dar si medicii ale caror sporuri vor fi plafonate au protestat fata de noul regulament, care se aplica odata cu intrarea in vigoare a noilor salarii promise de Guvern.

- "Din acest moment, acest regulament de la 1 martie va fi aplicabil pentru salarii", a afirmat ea. Potrivit acesteia, actul normativ prevede "diverse procente de sporuri pe diverse categorii de personal, pe diverse specialitati". "S-au negociat impreuna cu sindicatele pe diverse categorii…

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza in fata MAI Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza, la aceasta ora, în fata Ministerului de Interne, nemultumite de conditiile de lucru si de salarizare. Dupa prânz, manifestantii ar urma sa plece într-un mars…

- Sindicatele si administratia Complexului Energetic Oltenia sunt foarte aproape de a bate palma in privinta noului Contract Colectiv de Munca. Doar cativa pasi mai sunt de urmat pana cand va fi semnata si transmisa catre Inspec...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia "Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca „marul discordiei“ este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate fi negociata legislatia, ci doar aplicarea ei.

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Incompetența guvernanților ii lovește din plin pe angajații din sistemul bugetar, asta deși la momentul adoptarii legii salarizarii de anul trecut, Guvernul ne promitea ca va corecta inechitațile din sistem, dar și ca are fondurile necesare pentru plata salariilor. Constatam, din pacate, ca supușii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste. „Inca negociem, avem foarte…

- Ionuț Nistor, liderul sindicatului Solidaritatea Sanitara filiala Neamț, spune ca s-a amanat, deocamdata, decizia privind reluarea protestelor, anunțata inițial pentru data de 12 martie. In schimb, liderii sindicatului care cuprinde aproximativ 20.000 de medici și asistenți medicali din țara au lansat…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Guvernul a adoptat, miercuri, prin ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010,…

- Ocupatia de "expert in dezvoltare durabila" va introdusa in nomenclatorul Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), dupa ce Ministerul Muncii a avizat favorabil o solicitare in acest sens a Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Potrivit…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) protesteaza, astazi și joi, in fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii susțin ca majorarea acordata la 1 ianuarie 2018 nu acopera nici macar rata inflatiei, ceea ce face ca nivelul de trai al angajatilor din educatie sa fie mai scazut. „Decizia a fost…

- Nemulțumiri și printre angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura Buzau, dupa revoluția fiscala a Guvernului. Unele salarii au scazut, in ianuarie, chiar și cu 2.300 de lei, fața de luna decembrie. Este vorba despre unii dintre șefii de servicii și birouri și chiar despre directorul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei.Citește și: BNR, anunț ingrozitor pentru romanii cu credite in lei: Indicele Robor a atins cel mai mare nivel din decembrie 2017…

- Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, precum si catre Guvernul Romaniei. "Atragem atentia Guvernului…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie aflati in concediu medical…

- Sindicatele functionarilor publici vor deschide procese in instantele din toata tara, incepand de saptamina viitoare, impotriva Guvernului si a angajatorilor locali din subordine, invocand discriminarea acestei categorii profesionale care a pierdut din veniturile nete dupa modificarea Codului fiscal.…

- Potrivit sindicatelor din administrația publica, statul nu a respectat o obligație legala in cazul a 30.000 de funcționari din administrația publica centrala, aceea de a majora salariile brute astfel incat transferul contribuțiilor sa nu duca la o diminuare a netului.Sindicatele au anunțat…

- Negocieri guvern-sindicate in domeniul medical Sindicatele din sanatate si ministrul sanatatii, Sorina Pintea, au cazut, astazi, de acord asupra unor probleme de salarizare în sistemul medical, între care reglementarea garzilor, angajarile si sporurile, iar mâine urmeaza sa continue…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul intr-unul foarte simplu.

- Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. In privinta angajatilor scutiti de impozit…

- Grupul format din 98 de mame, care care reclama corupție, incompetența și rele tratamente in sistemul medical perinatal nu a primit nici pana astazi un raspuns din partea Guvernului. Deși petiționarele i-au cerut premierului Pavel Filip sa intervina pentru a stopa abuzurile la scara larga, șeful Executivului…

- Guvernul Viorica Dancila a actualizat, ieri, regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant. Sporul pentru condiții de munca va fi cuprins intre 5 si 15% din salariul de baza. Acordarea sporului pentru condiții periculoase și vatamatoare de munca se face cu incadrarea…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni.Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii…

- Elevii care își fac studiile prin învațamântul dual vor putea beneficia de un „salariu de ucenicie” pentru remunerarea activitații desfasurate în cadrul întreprinderii. Prevederile sunt incluse în Regulamentul cu privire la organizarea programelor…

- Premierul interimar, Mihai Fifor a ajuns in urma cu scurt timp la biroul lui Liviu Dragnea. Fifor era impreuna cu secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru, anunta Romania TV.La scurt timp de la sosirea lui Fifor la sedinta coalitiei, liderul ALDE a parasit, insa , biroul lui Dragnea.…

- Infratirea municipiului Suceava cu unul dintre cele mai renumite orase din lume - Bethlehem, locul de nastere al lui Iisus Hristos, va fi discutata in sedinta de Consiliu Local de joi, 25 ianuarie.„Consiliul Local Bethlehem a aprobat asocierea cu municipiul Suceava. In sedinta de Consiliu ...

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Ca europarlamentar, Viorica Dancila a aparat in Parlamentul European actiunile PSD-ALDE privind justitia, in mai multe cuvantari. In 1 februarie 2017, in Parlamnetul European, Viorica Dancila a anuntat ca in Romania au avut loc proteste violente, cu petarde si pietre aruncate.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului". "La sedinta de…

- Propunerile au venit din partea reprezentanților CNAS, urmand a fi incluse intr-un proiect de ordonanța de urgența ce va fi supus aprobarii Guvernului pana luna viitoare. Pe fondul nemulțumirilor medicilor de familie, generate in special de birocratizarea excesiva a actului medical, ministrul sanatații,…

- "Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in infrastructura medicala, in aparatura moderna, in personalul de specialitate. Sistemul public de sanatate are nevoie de 'tratament soc' administrat in cel putin trei directii", a scris Tudose, pe Facebook. Potrivit sefului…

- "Nu ma surprinde faptul ca sedinta CEx de la finalul lunii ianuarie se va tine la Iasi. E o practica sa aiba loc aceste reuniuni in alte localitatI decat Bucurestiul. Dar sper sa aflam ca premierul Tudose a fost imputernicit de partid sa semneze contractul pentru autostrada Iasi-Targu Mures. Daca…

- Ședința conducerii extinse a PSD s-a incheiat in jurul orei 18.30. Dupa mai bine de patru ore de discuții, liderii partidului spun ca restructurarea Guvernului va fi discutata la viitorul Comitet Executiv Național, care va avea loc la sfarșitul lunii, la...