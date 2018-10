Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost nevoiti sa facem niste modificari la Regulament. Trebuie sa spun ca am avut o opinie total separata, pentru ca eu am sustinut ca nu vreau sa facem ca la Camera Deputatilor, dar trebuie sa asimilam modalitatea de vot de la Camera cu cea de la Senat. Dupa cum ati vazut, avem aparate noi, s-au…

- Senatul a adoptat, luni, un proiect de hotarare pentru modificarea regulamentului acestuia, prin care senatorii prezenti in sala vor fi inclusi in cvorumul necesar adoptarii legilor, chiar daca nu asi exprima optiunea de vot.

- "Ni s-a refuzat verificarea cvorumului de sedinta intr-un mod absolut discretionar si problema cea mai mare cu aceste suplimentari ale ordinii de zi e faptul ca legile nu ajung sa fie dezbatute. Duceti-va si intrebati senatorii de la PSD daca stiu ce voteaza sau ce se discuta in legile respective.…

- „Ni s-a refuzat verificarea cvorumului de sedinta intr-un mod absolut discretionar si problema cea mai mare cu aceste suplimentari ale ordinii de zi e faptul ca legile nu ajung sa fie dezbatute. Duceti-va si intrebati senatorii de la PSD daca stiu ce voteaza sau ce se discuta in legile respective.…

- Deputatul PSD Marius Sorin Bota anunța ca a transmis, impreuna cu președintele Comisiei de transporturi din Camera Deputaților, o invitație ministrului Lucian Șova pentru a da explicații in fața Comisiei cu privire la ordinul de modificare a condițiilor de relicențiere a traseelor in transportul…

- "S-a obtinut certificat de urbanism, se obtin si alte avize cam intr-o luna. CFR pregateste licitatia pentru executie", a mai spus Lucian Sova, potrivit reprezentantilor API care au relalat ce s-a discutat in sedinta de marti a Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor. Potrivit acestora, solutia…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat duminica, la prezentarea raportului intocmit in urma violentelor din Piata Victoriei de pe 10 august, ca este dispusa sa prezinte documentul si la Comisia de aparare din Parlament, dar si in cadrul CSAT, dar ca nua fost solicitata. "Nu am nicio…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…