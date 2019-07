Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat a facut aceste declarații in calitate președinte al unui nou comitet interministerial, inființat in contextul scandalului de la Caracal. Intens dezbatut in ultimele zile, cazul fetelor disparute din Caracal, care au fost ucise de un criminal feroce, a scos din nou la iveala incapacitatea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat, duminica, mai multe masuri legate de modificarea legislatiei in privinta apelurilor la 112, printre cele discutate aflandu-se promovarea unei aplicatii STS, care exista deja, localizarea persoanei care suna la numarul unic de…

- Mai multe propuneri de modificare a legislatiei, printre care implementarea sistemului de localizare avansata a apelurilor si imbunatatirea procedurilor de gestionare a apelurilor pentru situatii de urgenta deosebite, precum cele de rapire, au fost prezentate duminica de presedintele Comitetului interministerial…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale face duminica precizari legate de implementarea solutiei Advanced Mobile Location (AML), care permite localizarea apelantului la momentul initierii apelului. Precizarile STS vin dupa ce presedintele Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor…

- Guvernul a aprobat astazi in ședința Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului național de etica pentru protecția animalelor folosite in scopuri experimentale sau in alte scopuri științifice.

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de ieri, o Ordonanța de Urgența prin care completeaza schema de conducere a Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare (ANIF) cu un nou post de director general adjunct și prelungește perioada de finanțare a lucrarilor pentru reabilitarea infrastructurii de…

- Guvernul moldovean condus de democratul Pavel Filip, care actioneaza in paralel cu executivul Maiei Sandu, investit in weekend de noua majoritate parlamentara PSRM-Blocul ACUM, a aprobat marti de urgenta...

- Aprobat deja de Senat, un proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului privind asigurarea de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și tramvaie a fost inscrisa, spre dezbatere, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Proiectul…