Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale

Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile privind cooperarea bilaterala economica si comerciala între SUA si Republica Moldova sunt extrem de productive.Despre aceasta a anuntat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Cristina Balan, dupa o noua runda de negocieri în cadrul celei de-a III-a reuniuni a Comitetului…

- Vești bune pentru fermieri! Peste 1 miliard de euro a ajuns in conturile fermierilor declarați elibigili in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2018, potrivit datelor furnizate de Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Suma totala de 1.062.267.990 euro a fost asigurata…

- I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Societatea ANTENA 3 S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Bdul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea 14, Parter, inmatriculata la Oficiul Registrului...

- Doi barbati simpatizanti ai extremei drepte au fost arestati pentru masacurul de la o sinagoga din Pittsburgh si pentru bombele artizanale trimise pe adresa unor personalitati americane de stanga.

- Guvernul R. Moldova a lansat programul „O noua viata”. Incepand cu luna decembrie 2018, familiile din Republica Moldova vor primi gratuit seturi de articole pentru nou-nascuti. Pentru realizarea programului, Cabinetul de ministri a aprobat miercuri, 24 octombrie, Regulamentul privind asigurarea familiilor…

- Ministerul Apararii de la Chișinau a trimis, în premiera, un atasat militar în Statele Unite ale Americii. Decizia a fost luata de conducerea institutiei în scopul promovarii dialogului strategic pe dimensiunea de aparare dintre Republica Moldova si SUA. Diplomatul militar…

- Consiliul National al Audiovizualului a dat, astazi, Decizia privind desfasurarea campaniei electorale pentru referendumul din 6-7 octombrie in audiovizual. Campania incepe de la publicarea deciziei CNA in Monitorul Oficial si se incheie vineri, 5 octombrie, la ora 7:00. Decizia mai prevede ca toti…