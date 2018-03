Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in cazul personalului contractual care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica.…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca primele 1.000 de doze de imunoglobulina au ajuns in țara. Potrivit calendarului, un total de 16.000 de doze ar urma sa ajunga in țara, in patru tranșe. Ministerul Sanatații a anunțat ca primele 1.000 de doze de imunoglobulina au ajuns in țara. “Cele o mie de doze de…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. "Este un proiect de ordonanta…

- Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat recent de Guvern si urmeaza sa intre in vigoare pe data de 1 aprilie, dupa publicarea in Monitorul Oficial.Citeste si: Razboi TOTAL pe arhiva SIPA! Liviu Plesoianu, replica DURA la acuzatiile unui fost sef ANP: 'Suntem bine in țara asta!??'…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni - oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza.…

- Federatia Sindicala Solidaritatea Sanitara cere Ministerului Sanatatii sa renunte la Anexa 10 a Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice, anexa ce prevede plafonarea la 30% din salariu a sporurilor tuturor angajatilor din sistemul sanitar. "Solidaritatea Sanitara…

- Executivul a aprobat, miercuri, OUG privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societatii Publice de Televiziune in domeniul public al Municipiului Bucuresti pentru realizarea Spitalului Metropolitan din Capitala, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al…

- Luand act cu ingrijorare de inaintarea Anexei nr. 10 Comisiei de Dialog Social inainte ca negocierile asupra ei sa fie finalizate și toate posibilitațile sa fie utilizate, Federația „Solidaritatea Sanitara” a solicitat Ministerului Sanatații eliminarea Anexei nr. 10 la Regulamentul de sporuri și inlocuirea…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, regulamentul-cadru privind marimea concreta a sporului de munca si a conditiilor de acordare pentru familia ocupationala Justitie si pentru Curtea Constitutionala, a anuntat Nelu Barbu, purtator de cuvant al Executivului. "Noul cadru legal aflat in vigoare…

- Ionuț Nistor, liderul sindicatului Solidaritatea Sanitara filiala Neamț, spune ca s-a amanat, deocamdata, decizia privind reluarea protestelor, anunțata inițial pentru data de 12 martie. In schimb, liderii sindicatului care cuprinde aproximativ 20.000 de medici și asistenți medicali din țara au lansat…

- Guvernul a aprobat Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca si Instructiunea privind determinarea gradului de dizabilitate. Scopul proiectului este imbunatatirea procesului de determinare a gradului de dizabilitate,…

- In contextul reformarii sistemului de determinare a dizabilitații, Executivul a aprobat astazi Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca și Instructiunea privind determinarea gradului de

- Guvernul a aprobat regulamentul provind modul de utilizare a tichetelor de masa, in baza carora angajații vor putea lua masa in fiecare zi de munca. Tichetele vor avea o valoare de minim 35 de lei.

- De la 1 martie, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate ajung direct la nivelul la care erau prevazute pentru 2022. Asa a stabilit Guvernul sa aplice Legea Salarizarii pentru aceste categorii profesionale. Pentru restul personalului medical, cresterile…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis AGERPRES. Prin acest memorandum…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. “Sunt 493 de familii sau persoane…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de lege privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor la 10 ani in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani si la cinci ani pentru cei cu varste intre 12 si 25 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu…

- Guvernul va da in urmatoarea ședința o ordonanța de urgența care sa corecteze prevederile din legea salarizarii in urma carora indemnizațiile pentru mame și plata pentru concediile medicale au scazut.

- UPDATE: Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, doua acte normative pentru inzestrarea Armatei Romane, respectiv o hotarare privind programul pentru corvete multifunctionale si un proiect de lege privind achizitia sistemelor HIMARS.

- Experții Comisiei Europene au constatat progrese semnificative inregistrate de Republica Moldova nu numai in ceea ce privește prima tranșa de asistența macrofinanciara din partea UE, dar au indemnat Guvernul sa continue reformele. Ei au vorbit despre acest fapt la intrevederea pe care prim-ministrul…

- "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose! Dragnea ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul "niciun…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul…

- Persoanele fara adapost vor beneficia de servicii de cazare si reintegrare sociala. Cel puțin, asta promite Guvernul. Pe 25 ianuarie, a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului adapost de noapte pentru persoanele fara adapost și standardele minime de calitate…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invatamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora, a fost adoptat miercuri printr-o Hotarare de Guvern. Cuantumul sporului pentru conditii de munca…

- Valoarea sporurilor se stabileste in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Sporurile pentru…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- În anul 2018, zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 și 31 decembrie vor fi zile de odihna, iar zilele de 3 martie, 21 aprilie, 8 si 15 decembrie – zile de lucru. În acest sens, astazi, Cabinetul de miniștri a aprobat o Hotarâre de Guvern, care are drept scop organizarea optima…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei (MJ), conform Agerpres."Directiile…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este ”o sedinta absolut normala” si ca este important sa fie dat un semnal romanilor ca ”Guvernul isi face datoria fara niciun fel de problema”.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire de ULTIM MOMENT…

- "Guvernul este unul politic, iar partidul decide", a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat despre aceasta, guvernul este un politic, asteptam decizia partidului", a spus Carmen Dan inaintea reuniunii Comitetului Executiv…

- Guvernul a aprobat la ședința de astazi Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casa de copii de tip familial” si a standardelor minime de calitate. Actul normativ privind casele de copii de tip familial, aprobat in 2002 și revizuit in 2010, a fost depașit de…

- Executivul a aprobat astazi Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesionala tehnica prin invațamantul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind invatamantul dual conform standardelor europene.

- Guvernul a hotarat ca plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului „Prima casa” este de 2 miliarde lei. „Principalele schimbari vizeaza reducerea marjei maxime de dobanda de la 2,5% la 2%, in scopul uniformizarii nivelului costurilor totale ale tuturor categoriilor…

