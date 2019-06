Primaria Targu Jiu va avea la dispoziție un regulament in baza caruia se vor putea face lucrari de intreținere la operele lui Constantin Brancuși. In urmatoarea ședința a Consiliului Local Targu Jiu va fi aprobat Proiectul – Cadru de urmarire in timp/mentenanța – stabilire proceduri pentru intervenții la Ansamblul Monumental „Calea Eroilor“, situat in Targu […]