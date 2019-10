Regulament oficial campanie: “We Love Retro”

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza beneficiarii care au depus Cererea unica de plata aferenta Campaniei 2019 ca, in data de 17 septembrie 20919, a fost aprobata Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 6536 prin care mai multe state membre ale Uniunii, inclusiv Romania,…

- Romania va putea acorda fermierilor in aceasta toamna un avans de pana la 70% din platile directe si de pana la 85% in cazul sprijinului acordat in cadrul masurilor de dezvoltare rurala, in urma unei decizii aprobate de Comisia Europeana, a anuntat, luni, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “CAȘTIGUL MAGIC”. PARTICIPANȚII LA CAMPANIE 1.1. RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in București, bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 9 - 9A, IRIDE BUSINESS PARK, Corp B2B, sector 2, inregistrata la Registrul Comerțului București J40/10882/1996, cod unic de inregistrare…

- Data concursului: 26 august – 1 septembrie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționala “COLECTIILE LIBERTATEA – Agatha Christie” este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, inmatriculata la Registrul…

- Perioada campaniei: 18 Iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționala “Roche Posay” este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, inmatriculata la Registrul Comerțului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal…

- Campania "Strigat de viata", prin care maternitati din Romania sunt dotate cu echipament necesar copiilor nascuti prematur, a ajuns la finalul editiei sapte, iar in total 66 de institutii de sanatate au beneficiat de echipamente de 800.000 de euro, au anuntat vineri, intr-o conferinta de presa ce…

- Inființata prin Legea nr. 108/1999, Inspectia Muncii funcționeaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii si Justiției Sociale, avand in subordine inspectorate teritoriale de munca, institutii cu personalitate juridica, organizate in fiecare judet…