Un medic chirurg din Iasi, judecat pentru luare de mita in forma continuata, ar fi obisnuit sa informeze familiile bolnavilor pe care ii opera ca, in cazul decesului, foloasele necuvenite pe care le primeste nu se restituie. Informatia apare intr-o motivare a Tribunalului Iasi, instanta care, la inceputul acestei luni, a condamnat la cate 10 luni de inchisoare patru persoane din oras care i-au oferit mita chirurgului Eugen Bitere, pentru ca acesta sa isi exercite meseria. Bitere a fost judecat, la randul sau, in acelasi dosar, insa pentru ca nu a recunoscut acuzatiile procesul pentru el s-a…