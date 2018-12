Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", jurnalista și expertul in comunicare Ludmila Andronic a discutat despre problemele de comunicare in societatea noastra și a oferit sfaturi pentru realizarea unei comunicari eficiente.

- Previziuni Urania pentru perioada 22 – 28 decembrie 2018. Soarele va intra in zodia Capricornului, Luna Plina in Rac Berbec In prima parte a zilei de 22 decembrie, buna capacitate de a comunica, de a se exprima, in situații oficiale; drumuri de scurta durata, deplasari repetate. Comunicare mulțumitoare…

- In zilele de 24 25 noiembrie 2018 la Liceul Teoretic "Ovidius", Constanta s au desfasurat lucrarile celei de a X a editii a Simpozionului international Responsabilitate publica in educatie, organizat de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti ndash; Facultatea de Comunicare si…

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", Ludmila Andronic, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști in comunicare, a discutat despre arta și eficiența comunicarii, care este una dintre cele mai importante abilitați pe care le puteți deprinde, dar cu toate acestea adesea nu toți ii acorda suficienta atenție…

- A avut loc proba scrisa de la concursul organizat de UATM Carei la care Bibliografia oferita continea o lege abrogata, legea 677, fara ca vreo institutie abilitata sa se sesizeze despre aceasta eroare a Primariei Carei. Comisia de concurs a fost diferita de cea care a existat la selectia dosarelor.…

- Victor Alistar, membru CSM, a comentat joi, la Antena3, schimbul de replici dintre Tudorel Toader și Augustin Lazar, dupa ce miercuri ministrul Justiției a publicat, pe site-ul Ministerului Justiției, precizari legate de numirea lui Augustin Lazar in funcția de procuror general al Romaniei.„Lucrurile…

- De multe ori, ambalajul este înselator. Regula este valabila si în cazul alimentelor care, fie sub coaja rumena, lucioasa, fie în pulpa dulce, hranitoare, ascund toxine extrem de periculoase.

- Daca tot a dat jos placile oficiale cu tricolor de pe fatada cladirii, Primaria Carei putea sa le inlocuiasca cu unele pe care sa scrie Teatru de Revista si nu cu unele cernite. Trist este ca tot ce se petrece este suportat din banii careienilor, al celor care platesc taxe si impozite nu ca si domn’…