- Liderul Ligii (extrema dreapta italiana) Matteo Salvini a lansat luni, la Milano, un apel pentru o alianța a naționaliștilor la alegerile europarlamentare din mai, un demers care se anunța insa dificil, scrie AFP.

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei și lider al partidului Liga Nordului, va organiza o reuniune a partidelor europene de extrema dreapta in Milano saptamana viitoare, cu scopul de a construi o alianța inainte de alegerile europalementare din luna mai, scrie Guardian.

- Fostul strateg al presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon, a estimat marti ca in prezent lumea trece printr-un ''momentum populist'' si ca formatiunile nationaliste si anti-sistem ar avea sanse sa obtina majoritatea in viitorul Parlament European, predictie contrazisa insa de sondaje, relateaza…

- Liviu Dragnea a declarat ca Romania trebuie sa participe activ la proiectul propus de președintele francez Emmanuel Macron, precizand ca este total de acord cu multe dintre punctele prezentate de acesta.„Am citit mesajul Președintelui Franței, domnul Emmanuel Macron! Uniunea Europeana trebuie…

- Potrivit editiei din 2019 a clasamentului Bloomberg Healthiest Country Index, care evalueaza 169 de economii, potrivit factorilor care contribuie la starea generala de sanatate, Spania a devansat Italia pentru a deveni cea mai sanatoasa tara din lume. Alaturi de Spania si Italia, pe primele zece…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a exprimat speranta ca Uniunea Europeana "isi va regasi sensul si valorile" in mandatul Presedintiei romane a Consiliului UE, subliniind ca, dincolo de performantele economice, Europa este un spatiu al civilizatiei iudeo-crestine. "Dincolo de datele economice,…

- Italia nu intentioneaza sa se retraga din Uniunea Europeana, a dat asigurari vicepremierul Matteo Salvini, dupa ce un coleg din cadrul partidului Liga Nordului a evocat aceasta posibilitate, informeaza site-ul agentiei ANSA citat de Mediafax."Nu avem nicio intentie de a iesi din Europa, vrem…

- Conducatorii Poloniei și Italiei și-au propus cimentarea "relațiilor speciale" prin intermediul unei intalniri care va avea loc in Varșovia și care are drept scop formarea unei noi ligi impotriva Uniunii Europene. Liga ar putea sa joace un rol important in urmatorul Parlament European, informeaza EU…