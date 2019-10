Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de operații estetice și de a arata cat mai bine, divele internaționale știu ca trebuie sa bifeze cat mai multe vizite in cabinetul medicului. Daca unele sunt un adevarat succes și le ajuta sa arate foarte bine, mai tinere și mai in forma, unele sunt adevarate eșecuri și le mutileaza…

- Povestea lui Stefanie Mulic, o suedeza de 19 ani, a devenit cunoscuta in intreaga lume din cauza pasiunii sale pentru operatiile estetice. Pasiunea s-a transformat intr-o obsesie care a inceput inca din copilarie, de la varsta de 13 ani, cand tanara si-a injectat pentru prima oara acird hialuronic in…

- Xonia este una dintre cele mai frumoase artiste din showbizul nostru, insa in ultimul timp a ajuns de nerecunoscut. Artista s-a operat excesiv, iar fanilor nu le vine sa creada cum a ajuns sa arate.

- In ședința de azi a Consiliului local Satu Mare s-a votat (14 pro și 4 contra) – și dupa discuții uneori ironic-acide intre consilieri ai UDMR și cei ai PSD plus city-managerul Csaba Masculik – pentru ca satmarenii sa plateasca 66,1 milioane de euro (cu TVA-ul inclus) pentru operatorul de salubritate…

- La trecerea dintre anii 90 și anii 2000, surorile Bambi erau unul dintre cele mai in voga trupe ale momentului. Cele doua surori au incantat milioane de romani cu șlagare care nu vor fi uitate prea curand.

- In operațiunea de cautare a copilului disparut in apele Somesului, pompierii satmareni au solicitat și primit intariri: o echipa de scafandri din Bihor. Avand in vedere ca la nivelul ISU Satu Mare nu exista echipaj de scafandri, in aceasta dimineața a fost solicitat in sprijin un echipaj de trei scafandri…