Regretă Crina Pintea transferul la Gyor? Transferata de Gyor ETO in aceasta iarna, pivotul nationalei, Crina Pintea, pare sa regrete acum mutarea, mai ales ca a fost dorita si de campioana CSM Bucuresti. Romanca are semnat un contract doar pana in vara cu gruparea maghiara, iar la finalul sezonului nu exclude sa ajunga la echipa din Capitala. Pana atunci, Crina va juca sambata impotriva lui CSM in Liga... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

