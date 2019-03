Reglementarea internetului. Mark Zuckerberg face un apel Intr-un editorial publicat in Washington Post, Zuckerberg a spus ca guvernele si autoritatile de reglementare trebuie sa joace ''un rol mai activ''. "Tehnologia este o parte importanta din viata noastra, iar companii precum Facebook au responsabilitati imense", a scris antreprenorul. "In fiecare zi decidem care anume discurs este daunator, ce anume constituie reclama electorala si cum sa prevenim atacurile cibernetice elaborate.'' "Aceste lucruri sunt importante pentru a mentine siguranta comunitatii noastre. Daca ar fi sa o luam de la inceput, nu am cere companiilor sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

