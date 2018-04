Stiri pe aceeasi tema

- Sambata a intrat in vigoare reglementarea Uniunii Europene care impune instalarea pe toate autovehiculele noi a a sistemului eCall, care lanseaza automat apeluri de urgenta in caz de accident. Automobilele prevazute cu eCall pot alerta cel mai apropiat centru de interventie de urgenta, oriunde in UE,…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie. Actiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice "Romania in contextul retragerii…

- Mecanismul European de Stabilitate, structura Uniunii Europene pentru asistenta financiara, a aprobat miercuri o noua transa de imprumut, in valoare de 6,7 miliarde de euro, pentru Grecia, informeaza publicatia EUObserver.Aceasta noua transa, alocata in cadrul programului de asistenta financiara…

- Cercetatorii de la Universitatea Manchester si Salford Royal NHS Foundation Trust au creat un medicament, numit Kineret, care poate trata artrita reumatoida. Substanta injectabila (subcutanat) nu a avut efecte adverse.

- Teodor Meleșcanu: ”Romania trebuie sa dea un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie”. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat ca este foarte important ca Romania, in cadrul UE, sa dea un semnal ”clar” de solidaritate cu Marea Britanie, in contextul ieșirii Regatului…

- Guvernul va adopta, miercuri, o Ordonanta de Urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței Executivului. Comisia va fi condusa de premierul Romaniei și de președintele Academiei Romane.…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…

- "Secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu reprezentanti ai Uniunii Europene despre eliminarea taxelor imense si barierelor pe care europenii le folosesc impotriva Statelor Unite. Este vorba de masuri incorecte fata de fermierii si producatorii americani", a transmis Donald Trump luni…

- Comisia Europeana face primii pași spre implementarea programului prin intermediul caruia intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Potrivit Euronews, Bruxelles-ul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, in contextul vizitei in Croatia, consultari cu viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric, si intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic,…

- Companiile de tehnologie, ca Google, Amazon sau Facebook, ar putea fi taxate in interiorul Uniunii Europene asupra veniturilor, ci nu asupra profiturilor, potrivit optiunii preferate de Comisia Europeana in reforma taxarii. In schimb, startupurile si firmele cu marje mici de profit din venit ar risca…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca legislatia ungara prin care se reziliaza contractele de arenda cu beneficiari straini incalca principiul european al liberei circulatii a capitalului, informeaza MTI. Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega ofera pe pagina sa de facebook o interpretare aparte a votului din Italia in care au caștigat euroscepticii. ”Italia a votat. Rezultatele indica „o faza de euro-decepție”, dupa cum o descrie Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru afaceri europene. Semnalul de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, luni, sa spuna daca votul acordat de europarlamentarii partidului impotriva unei rezolutii de sanctionare a Poloniei a fost o decizie politica, afirmand ca institutiile europene ”trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre ale Uniunii Europene”.…

- Nu se intampla foarte des sa putem patrunde cu adevarat in izolatul stat condus de Kim Jong-un. Acum, insa, lumea are șansa sa vada ceva ce oficialii din Coreea de Nord ar fi vrut sa ascunda cu siguranța. Programul nuclear care a pus mapamondul in alerta maxima se confrunta cu un pericol complet neașteptat.…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de...

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, ieri, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- Romania sporeste investitiile in Republica Moldova România vrea sa îsi sporeasca investitiile în Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila, dupa discutiile cu omologul sau, Pavel Filip. Una dintre prioritatile României este operationalizarea…

- In contextul atentionarilor meteorologice de cod galben de frig, in aceasta perioada echipajele Poliției Locale vor acționa in teren pentru identificarea persoanelor fara adapost și aducerea acestora in Centrul Social de Urgența de pe strada Gladiolei, cartierul 14 Mai. Numerele de telefon la care cetațenii…

- Primarul municipiului Calarasi a convocat, luni, la ora 10.00, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, sedinta ce a avut pe ordinea de zi discutii cu privire la asigurarea masurilor specifice pentru limitarea efectelor negative ale situatiei de urgenta produsa viscolul care s-a abatut asupra Baraganului.

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- Astazi, prefectul Eduard-Andrei POPICA a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (IJSU) Vaslui, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod portocaliu de ger, care vizeaza județul Vaslui si care intra in vigoare luni dimineata, ora 3, pana pe 1 martie,…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a “facut de ras in toata Uniunea Europeana”. Turcan a precizat ca este nevoie de o mobilizare a energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania. “Ministrul Justiției Tudorel Toader…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei ''reactii puternice'' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la ''pregatiri pentru cel mai rau scenariu'',…

- Propunerea legislativa, care a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata cu 86 de voturi 'pentru', 1 impotriva si o abtinere. 'Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre…

- Premierul grec Alexis Tsipras a denuntat joi 'retorica agresiva' a Turciei dupa incidentul naval recent din Marea Egee, subliniind ca provocarile la adresa unei tari membre a UE vizeaza intreaga Uniune Europeana, transmite AFP.Tsipras, care i-a cerut Turciei sa respecte 'regulile de baza…

- Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputaților, ca anul sa nu mai fie imparțit in ora de iarna și ora de vara. Astfel, s-ar putea ca luna viitoare sa nu mai fim nevoiți sa dam ceasul inainte, scrie Playtech.ro.La sfarșitul anului trecut, Lituania a inaintat o cerere prin…

- Știați ca numarul de urgența 112 este comun tuturor celor 28 de state ale Uniunii Europene? Pe 11 februarie, in Europa este marcata anual ziua numarului unic de urgenta 112, data instituita in anul 2009 si dedicata cresterii gradului de constientizare la nivel comunitar a importantei acestui serviciu…

- Starea de urgenta, in vigoare in Tunisia dupa seria de atentate jihadiste din 2015, a fost prelungita cu o luna, a anuntat vineri presedintia tunisiana, citata de AFP. Seful statului, Beji Caid Essebsi, a decis sa prelungeasca aceasta masura exceptionala pana la 11 martie "dupa consultari cu seful guvernului…

- Astazi se joaca la Uniunea Europeana o finala de etapa. România a fost reclamata de catre români ca încalca normele statului de drept prin noile legi ale Justiției. Și urmeaza sa fie crucificata. În vorbe sau chiar prin proceduri concrete. Iar promotorii schimbarilor legislative…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana determina schimbari majore și in politica de putere in interiorul Uniunii Europene, fața de cea care a fost gandita la vremea conceperii sistemului de vot și a proporțiilor in modul de luare a deciziei.

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- Juncker a atasat mesajului un comunicat in care o felicita pe Dancila si din partea Comisiei. El isi evoca discursul despre "starea Uniunii din septembrie", in care aminteste ca a spus ca "Uniunea Europeana nu ar fi intreaga fara Romania" si adauga ca "Romania nu ar fi intreaga fara ancora constanta…

- Liviu Dragnea a sarit in apararea Vioricai Dancila, dupa ce premierul desemnat a spus ca Iran si Pakistan sunt state membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost facuta in 2017, intr-un interviu in care a vorbit despre drepturile femeilor."Dumneavoastra chiar credeți așa ceva? Aia e o prostie!…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut, joi, de acord asupra propunerii Comisiei Europene de a investi 873 de milioane de euro in 17 proiecte-cheie de infrastructuri energetice europene, printre care se afla si un proiect din Romania, informeaza un comunicat de presa al

- Comisia Europeana a publicat joi, 25 ianuarie, o serie de instrumenteCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• destinate autoritaților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta sa elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și sa identifice resursele UE disponibile.…

- Potrivit acestuia, echipajele medicale ale ISU au actionat, in ultimele doua zile, pentru identificarea si acordarea ajutorului medical persoanelor fara adapost din municipiile Botosani si Dorohoi. In urma actiunilor, au fost identificate si transferate intr-un centru social din municipiul…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Grapini a ținut sa promoveze centenarul Marii Uniri a romanilor printr-un eveniment la nivelul cel mai inalt al țarii noastre, scop in care a organizat un spectacol folcloric de inalta ținuta, la care au fost invitați ziariști, studenți din Timișoara și din intreaga Romanie. Evenimentul, denumit…

- "Facem o eroare pe care lumea contemporana nu o poate intelege, iar generatiile viitoare nu o vor ierta. 2018 va fi ultima sansa de a ne pronunta daca noua relatie propusa cu Europa este mai buna decat cea existenta. Alegatorii sunt indreptatiti sa se gandeasca din nou, daca circumstantele s-au schimbat",…

- Siguranta pasagerilor si a echipajului nu a fost in pericol in niciun moment in cazul avionului care a aterizat la Palermo, a anuntat joi Blue Air, ca reactie a ”diverselor interpretari in presa cu privire la aterizarea zborului 0B2945 Bacau – Catania”.Citește și: ALERTA - Avion cu 100 de…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, un avion al companiei Blue Air care a decolat, astazi, de la Bacau cu destinatia Catania, si care avea la bord 126 de pasageri, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Palermo. Toti membrii echipajului au aterizat in siguranta. Aeronava…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, 105 politisti au acționat zilnic pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Structurile de poliție au intervenit la 264 de evenimente sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Polițiștii au constat in aceasta…