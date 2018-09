Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei de peste patru luni intr-o inchisoare din Rusia, a fost internat vineri la spitalul municipal din Labytnangui, pentru examinari suplimentare in vederea "corectarii tratamentului", a indicat intr-un comunicat administratia penitenciara regionala…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo i-a cerut joi omologului sau rus Serghei Lavrov „eliberarea imediata“ a cinestului ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei de peste trei luni intr-o inchisoare din Rusia.

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov, deținut in nordul Rusiei, intra marți in a o suta zi de greva a foamei, fara ca niciun semn al Kremlinului sa lase sa se intrevada o viitoare eliberare, in ciuda presiunilor occidentale și a degradarii starii sale de sanatate, scrie AFP.

- Președintele Emmanuel Macron va vorbi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, vineri, despre regizorul ucrainean de film Oleg Sențov, care se afla intr-o inchisoare din Siberia și care se teme ca sfarșitul sau este aproape, dupa aproape 90 de zile de greva a foamei, relateaza Reuters, citand surse oficiale…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentsov, aflat in greva foamei de peste trei luni si care ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea de 20 de ani in Rusia, este intr-o stare de sanatate "catastrofica" si se teme ca sfarsitul sau este "aproape", a marturisit miercuri verisoara sa, dupa ce a primit o scrisoare de la…

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov, deținut intr-o inchisoare din Rusia și in greva foamei de aproape trei luni, este intr-o stare de sanatate "catastrofala" și se teme ca sfarșitul sau este "aproape", a precizat miercuri verișoara sa, dupa ce a primit o scrisoare de la acesta, potrivit AFP.

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov a implinit luni 50 de zile de cand se afla in greva foamei, starea sa fiind, conform avocatului acestuia, grava. In acelasi timp, mai multe persoane, tinand afise pe care scria „Eliberati-l pe Sentov” s-au adunat in sprijinul acestuia, informeaza AFP.

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, intemnitat pentru "terorism" in Rusia, se afla in stare "foarte grava" in cea de-a 50-a zi de greva a foamei, a anuntat luni avocatul sau, citat de AFP. "Bineinteles, starea sa de sanatate este foarte grava", a declarat pentru France Presse Dmitri Dinze,…