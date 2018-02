Stiri pe aceeasi tema

- Iurie Leanca spune ca nu se considera reprezentant al PD-ului, insa nu crede ca este posibila o coaliție parlamentara proeuropeana fara Partidul Democrat. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviul pentru portalul Timpul. "Daca mi-ar spune cineva ca fara PD e posibil ca creezi o coaliție parlamentara…

- Festivalul International de Film de la Berlin, unul dintre cele mai importante ale Europei, debuteaza joi si propune patru sute de pelicule noi si dezbateri privind diversitatea. Romania va fi prezenta in cele trei sectiuni majore ale evenimentului, dar si in programul Berlinale Talents si Critics’…

- Intr-un interviu acordat in aceasta saptamana cotidianului Kurier din Austrasia, regizorul Michael Haneke a declarat: „Ma ingrijoreaza acest nou puritanism colorat de o ura pentru barbati, care ajunge foarte aproape de miscarea «#MeToo»". Regizorul a adaugat: „Ca artisti, am inceput sa ne temem de cand…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american, Mike Pence, a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeași masa cu șeful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, scrie BBC. Au…

- Regizorul american Quentin Tarantino (54 de ani) sustine regreta afirmatiile facute intr-un interviu din 2003, in care a justificat violul comis de regizorul Roman Polanski asupra Samanthei Geiber, o fetita de 13 ani.

- Festivalul International de Film de la Berlin da startul pe 15 februarie uneia dintre cele mai importante competiții de productii de film din intreaga lume. In ultimii anii, filmul romanesc s-a aflat la loc de cinste in cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Institutul…

- Lista comuna a PAS și PPDA va fi creata în baza principiilor meritocrației și integritații, dar nu în baza paritații și egalitații, așa cum declara acum câteva zile Andrei Nastase. Precizarea a fost facuta de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, în cadrul…

- Iuliu Mureșan a vorbit despre interesul celor de la FCSB pentru Giedrius Arlauskis, portar care a caștigat 3 trofee la formația roș-albastra. Președintele ardelenilor e obișnuit cu aceasta tactica, aplicata adesea de Gigi Becali, care oferteaza jucatori ai adversarilor de peste o saptamana ai echipei…

- In anul 2017 structurile de ordine publica ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi au efectuat misiunile specifice potrivit competentelor, un rol important avandu-l cele desfasurate pentru asigurarea ordinii publice la manifestari cu un public numeros, in acest sens efectivele inspectoratului…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat joi ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea…

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”. Organizatorii Berlinalei au anuntat marti numele celor trei cineasti…

- Alina Eremia a facut un urias salt calitativ, in privinta carierei muzicale, intr-un timp relativ scurt. Acum este o artista cunoscuta, ceruta de public si care scoatre dintre cele mai tari piese din repertoriul autohton. Sufera imsa de o dependenta... Chiar Alina a recunoiscut asta si a vorbit despre…

- Actrita Frances McDormand a castigat deja un Glob de Aur pentru rolul lui Mildred din productia "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", iar marti a fost nominalizata si la un premiu Oscar, pentru care specialistii spun ca este favorita. Ea spune intr-un interviu recent ca si-a construit rolul inspirandu-se…

- Militarul nord-coreean care a evadat in noiembrie fugind spre Coreea de Sud sub tirurile armatei nord-coreene a recunoscut ca inainte de aceasta a comis o crima in Coreea de Nord, scrie digi24.ro.

- Coreea de Nord va participa la Jocurile Olimpice 2018 de iarna cu o delegatie de 22 sportivi care vor concura la trei sporturi si la cinci discipline sportive, a anuntat sambata Comitetul International Olimpic. Conform comunicatului CIO, Coreea de Sud si Coreea de Nord au acceptat sa prezinte…

- Regizorul roman Corneliu Porumboiu va fi prezent la Festivalul International de Film de la Berlin cu filmul „Fotbal Infinit”, selectionat la sectiunea Forum, dupa cum anunta organizatorii evenimentului intr-un comunicat de presa.

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- Șefa grupului alimentar de la Direcția Educație, Tineret și Sport (DETS) Buiucani, Natalia Braga-Bajora, învinuita de trei episoade de trucare a licitațiilor în educație și favorizarea firmelor deținute de omul de afaceri Ghenadie Nicorici, a fost pedepsita de prima instanța cu o amenda…

- Arbitrul Tony Chapron, suspendat pana la noi ordine fiindca a lovit cu piciorul un fotbalist in timpul meciului de duminica Nantes - PSG din campionatul Frantei, a evocat un "gest neindemanatic" si "nepotrivit" si i-a cerut scuze victimei sale, Carlos Diego, jucatorul echipei gazda. In…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru.

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Robotica este viitorul, dar și roboții au cateodata zile mai proaste. O demonstreaza din plin ediția din acest an a CES, dupa ce un robot LG a clacat chiar in timpul prezentarii. Roboțelul CLOi, proiectat sa fie draguț Roboțelul se numește CLOi, iar acesta este un pic bucalat. Acesta ar trebui sa joace…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Compania aeriana indiana Jet Airways a initiat o ancheta in urma unor rapoartele potrivit carora unul dintre pilotii sai si-a palmuit copilotul, o femeie, in timpul unui zbor de rutina intre Londra si Mumbai.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Un accident de circulatie s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie 2018 pe raza localitatii Petrova, pe drumul national 18. La ora 3.40, un barbat a sunat la 112 pentru a anunta ca un autoturism BMW a fost implicat intr-un accident rutier, insa la volan nu este nicio persoana. In scurt timp,…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat ca butonul sau nuclear este mai mare si mai puternic decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong un, in replica la afirmatia acestuia conform careia are tot timpul pe birou butonul nuclear. “Liderul nord-coreean Kim Jong un tocmai a declarat ca…

- Compania Apple isi cere scuze ca si-a incetinit deliberat, prin actualizari, telefoanele si tabletele mai vechi. Mai mult, afirma ca va oferi noi actualizari si va inlocui acumulatorii mai vechi pentru mai putin jumatate din pretul de pana acum.

- Politistii din Braila au plecat pe urmele unui barbat care l-a palmuit pe soferul unui autobuz, in timp ce acesta conducea masina plina cu oameni. Momentul a fost filmat de un calator, care apoi a postat imaginile pe internet.

- Coreea de Nord, al carei program spatial este in opinia unor experti doar o acoperire pentru programul sau balistic, pregateste lansarea unui nou satelit, a informat marti un jurnal sud-coreean, citat de AFP. Saptamana trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie de sanctiuni…

- La exact un an de la disparitia lui Sebastian Ghita, procurorii DNA din Ploiesti au inceput sa faca primele demersuri catre instanta in dosarul Hidro Prahova, prima ancheta penala care l-a vizat pe deputatul prahovean.

- Potrivit AFP, un chirurg britanic dat in judecata in orasul Birmingham a recunoscut miercuri in fata instantei ca si-a gravat initialele - cu ajutorul unui laser - pe ficatii unor pacienti pe care i-a operat in vederea unor transplanturi in anul 2013. Chirurgul Simon Bramhall, in varsta de…

- Un tribunal din Cairo, Egipt, a dispus condamnarea cântareței egiptene Shyma, în vârsta de 21 de ani, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100000 de lire egiptene (420 de euro) pentru „incitare la desfrâu”. Cântareața a fost arestata…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa ‘merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume’, potrivit KCNA. La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM) capabila,…

- Cofondatorul grupului Eagles of Death Metal Josh Homme, totodata lider al grupului Queens of the Stone Age, și-a cerut scuze, duminica, dupa ce sambata in timpul unui concert a lovit in fața o fotografa care și-a petrecut noaptea la spital in urma acestui incident, informeaza AFP și DPA. …

- Dezertarea dramatica si spectaculoasa a soldatului nord-coreean la 13 noiembrie, care a trecut in fuga frontiera spre Coreea de Sud sub gloantelor militarilor din Coreea de Nord, a fost surprinsa in...

