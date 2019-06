Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au terminat clasa a opta se pot inscrie in clasa a noua in cel mai vestic județ al țarii la un centru special situat in Timișoara. Daca un elev vrea sa urmeze clasa a noua in Timiș și provine din alt județ, atunci trebuie sa știți ca opțiunile in fișele de inscriere pentru absolvenții clasei…

- Papa Francisc va fi prezent in Romania, intr-o vizita Apostolica, in perioada 31 mai – 2 iunie. Peste 1.400 de pelerini din Dieceza de Timișoara vor participa la Sfintele Liturghii unde va fi prezent Papa Francisc. Din Dieceza de Timișoara, peste 1400 de credincioși, vor participa la celebrarile din…

- Festivalul Ceau, Cinema!, editia a sasea, se va desfasura in perioada 18-21 iulie la Timisoara si in comuna Gottlob, judetul Timis, prima localitate rurala din Romania cu un cinematograf renovat, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Juriul sectiunii competitionale a festivalului…

- Se va asigura circulatia trenurilor special comandate, urmare solicitarilor venite de la Arhiepiscopii, Episcopii si a Operatorului National de Transport Feroviar din Ungaria – MAV, pentru transportul grupurilor mari de pelerini pe urmatoarele rute: • Timisoara – Brasov – Miercurea Ciuc; • Oradea –…

- Sa incepi o viața noua, sa-ți parasești țara pentru ca nu mai este una sigura și sa pornești pe un drum necunoscut, cu o cultura diferita decat a ta, nu este un lucru deloc ușor. Refugiații care ajung in zonele din vestul țarii primesc un ajutor nesperat din partea unui ONG din Timișoara pentru a […]…

- „Legea lui Ioan” și „Calatorul in timp”, realizate de Dobrivoie Kerpenisan in anii `90 despre viața de dupa comunism și despre calatoria unuia dintre localnici in America, vor fi prezentate la Timișoara in cadrul festivalului Ceau, Cinema 2019!

- Doua documentare germane revelatie realizate la inceputul anilor `90 despre noua viata de dupa comunism dintr-o comuna banateana si despre calatoria unuia dintre localnici in America vor putea fi descoperite la cea de-a sasea editie a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc intre 18 si 21 iulie…

- ASU Politehnica s-a impus cu 2-0 la Arad in Derby-ul Vestului cu UTA. Pentru Cosmin Petruescu a fost primul succes gustat in inclestarile Timisoara vs. Arad. „Conferentiarul” le-a multumit suporterilor pentru aportul important avut pe „Motorul” si a avut un mesaj emotionant pentru Ionut Popa, tehnicianul…