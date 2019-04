Regizorul Roberto Minervini invitat special la American Independent Film Festival

Stiri pe aceeasi tema

- Regizoarea libaneza Nadine Labaki a fost aleasa președintele juriului secțiunii Un Certain Regard a celei de-a 71-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc in perioada 14 - 25 mai, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit mediafax. Organizatorii evenimentului…

- Tudor Caranfil, in varsta de 88 de ani, a murit sambata dimineata, in casa lui din Bucuresti. Vestea ca tatal scenaristului și actorului Nae Caranfil s-a stins din viața, a fost data de Irina-Margareta Nistor pentru News.ro. "Am calatorit mult impreuna si am vazut multe filme. M-a format", a spus criticul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 17 martie, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a Memorandumului de Ințelegere intre compania guvernamentala DP WORLD și Ministerul Transporturilor din Romania, in contextul vizitei la București a E.S. Sultan Ahmed Bin Sulayem, președintele…

- "Pasari Calatoare / Birds of Passage", cel mai recent film regizat de columbianul Ciro Guerra alaturi de Cristina Gallego va avea premiera in cinematografele din Romania pe 15 martie. Lansat internațional in cadrul secțiunii Quinzaine des realisateurs a Festivalului de la Cannes, ”Pasari Calatoare /…

- „PSD a actionat astazi din nou impotriva Justitiei si a statului de drept, impotriva Romaniei si a cetatenilor. Guvernul PSD vrea sa creeze prin ordonante de urgenta un statut special pentru cei care au probleme in justitie. Citeste si: Augustin Lazar, despre OUG pe legile Justitiei: Modificarile…

- Proiectul "Conversatii neterminate asupra importantei absentei" („Unfinished conversations on the weight of absence“), care va reprezenta Romania la cea de-a 58-a editie a Expozitiei Internationale de Arta - la Biennale di Venezia, din perioada 11 mai - 24 noiembrie, a fost prezentat, marti, la Institutul…

- Miniștrii Carmen Dan și Tudorel Toader "și-au dat masura imposturii, ipocriziei și incompetenței în Parlamentul European, în cadrul audierilor din Comisia LIBE, unde au fost puși la colț de europarlamentarii din toate grupurile politice pentru atacul asupra statului de drept",…

- Donbass, cel mai recent lungmetraj semnat de regizorul Sergei Loznitsa, ajunge pe marile ecrane din Romania incepand cu 1 februarie, distribuit de Digital Cube Production Studio. Filmul a avut premiera internaționala la cea de-a 71-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde cineastul ucrainian…