Regizorul american Quentin Tarantino (56 de ani) si sotia lui, Daniella, asteapta primul copil, a informat miercuri revista People.



Daniella si Quentin au transmis ca sunt "extrem de incantati sa anunte ca asteapta un copil" - dupa cum au precizat acestia intr-o declaratie data in exclusivitate revistei.



Regizorul a cunoscut-o pe Daniella - fiica cantaretului si compozitorului israelian Tzvika Pick, in 2009, in timp ce isi promova filmul "Inglourious Basterds". Cei doi s-au logodit in iunie 2017, dupa circa un an de relatie.



Cuplul a gazduit o petrecere de logodna…