- Primaria din Paris i-a atribuit luni cetatenia de onoare regizorului ucrainean Oleg Sentsov, inchis in Rusia si care face greva foamei de la mijlocul lunii mai, in urma unui vot unanim, scrie AFP, preluata de news.ro"La ora la care va vorbesc, Oleg Sentsov continua greva foamei pentru a contesta…

- Deținutul ucrainean din Rusia, Oleg Sențov, se afla in greva foamei de peste 100 de zile. Supravietuirea o perioada atat de lunga a devenit posibila, probabil, datorita unor suplimente alimentare, a carei compoziție nu este cunoscuta, scrie Le Figaro. „Corpul lui incearca sa foloseasca cat mai puțina…

- O suta de zile au trecut de cand regizorul ucrainean Oleg Sentov a intrat in greva foamei pentru a protesta fata de detentia sa in Rusia. In timp ce apropiatii sai trag un semnal de alarma si spun ca ar putea muri in orice clipa, mai multi colegi din Cehia au decis la randul lor sa nu se alimenteze…

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov, deținut in nordul Rusiei, intra marți in a o suta zi de greva a foamei, fara ca niciun semn al Kremlinului sa lase sa se intrevada o viitoare eliberare, in ciuda presiunilor occidentale și a degradarii starii sale de sanatate, scrie AFP.

- Cineastul ucrainean Oleg Sentsov, aflat in greva foamei de peste trei luni si care ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea de 20 de ani in Rusia, este intr-o stare de sanatate "catastrofica" si se teme ca sfarsitul sau este "aproape", a marturisit miercuri verisoara sa, dupa ce a primit o scrisoare de la…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei de aproape trei luni intr-o inchisoare din Rusia, are o stare de sanatate 'catastrofala' si crede ca sfarsitul sau este 'aproape', a indicat miercuri verisoara sa dupa ce a primit o scrisoare de la el prin avocatul sau, informeaza AFP si mass-media…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei intr-o inchisoare rusa de aproape trei luni, a slabit 30 kg si sufera de probleme cardiace, a declarat marti avocatul sau pentru AFP preluata de Agerpres. Dmitri Dinze, care l-a vizitat marti pe Oleg Sentov in inchisoare, a precizat ca…

- Academia Europeana de Film (EFA) va protesta marti in fata ambasadei ruse din Berlin pentru eliberarea cineastului ucrainean Oleg Sentov, care se afla intr-o inchisoare din Rusia, unde, de aproximativ doua luni, face greva foamei, scrie News.ro.La actiunea sustinuta si de Academia de Film…