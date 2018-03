Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, escroci la orizont! Primul si cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faceti atunci cand sunteti anuntati telefonic cu privire la un presupus accident suferit de un membru al familiei sau prieten, este sa apelati de urgenta la numarul unic 112. Totodata, un lucru pe care trebuie sa-l evitati…

- Serialul „Narcos” al companiei Netflix, despre baronul drogurilor Pablo Escobar, va inspira un joc video, scrie NEWS.RO, citand nme.com. Jocul video va fi creat pentru PC si console de compania britanica Curve Digital, care a cumparat recent drepturile pentru serialul companiei Netflix.Citeste…

- Ne a parasit regizorul Vasile Manta. Anuntul a fost facut de Radio Romania.Indragitul regizor artistic Vasile Manta s a stins din viata la putin timp dupa ce a implinit 68 de ani. Cu o impresionanta activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic,…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ schimba fundamental acest mecanism de plata a contributiilor, scrie agerpres.ro.Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental…

- Stephen Hawking a murit miercuri, la varsta de 76 de ani, dupa ce a trait aproape intreaga viața cu o afecțiune crunta, boala Lou Gerig, din cauza careia era țintuit in scaunul cu rotile și vorbea cu ajutorul unui sintetizator de voce. In urma renumitului fizician raman trei copii, din prima sa casatorie,…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. Am aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii.

- Figura lui ți-e cunoscuta din filmele de televiziune din anii ’90 și 2000, dar și din celebra producție cu Tom Cruise in rol principal, Jerry Maguire. Jerry, in anul 2002 Este vorba despre actorul Jerry O’Connell, in varsta de 44 de ani, și anume genul acela de actor cunoscut de toata lumea, dupa infațișare,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. Premierul Viorica Dancila spunea duminica seara ca problema imunoglobulinei…

- Uniunea Europeana a facut apel miercuri la Bosnia sa-si modifice legislatia privind lupta impotriva criminalitatii organizate si a coruptiei si s-o alinieze la standardele internationale,...

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta, luni seara, ca a luat decizia de a declansa mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei.

- Duminica, 25 martie, la Complexul Sportiv „Tomis” din Constanta, se vor desfasura intrecerile Campionatului National de Kung-Fu, la probele de Sanda Light-Fighting si Total-Contact Fighting, editia 2018, pentru copii, cadeti, juniori, seniori si vetereni (veterani doar la Sanda Light-Fighting). Categoriile…

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, susține ca Romania este aproape de a indeplini toate condițiile pentru eliminarea monitorizarii pe justiției prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). „Mesajul meu e sa alergați in continuare, dar nu in direcția greșita! Alergați catre linia…

- Vremea se va raci in weekend, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. In unele zone, temperaturile vor atinge și minus 20 de grade Celsius. De asemenea, nu vor lipsi precipitațiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.

- Deja adusa de mai multe ori pe ecrane, Operatiunea Entebbe (sau raidul de la Entebbe) din 1976, pentru salvarea pasagerilor unui zbor luati ostatici, este subiectul unui nou film al brazilianului Jose Padilha ("Narcos"), care se abate de la versiunea militara oficiala, pentru a oferi mai multe puncte…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunța lansarea G.E.R.- Garantarea Economiei Rurale, o soluție completa de finanțare pentru proiectele de dezvoltare propuse de beneficiarii publici locali. Noul produs de garantare armonizeaza doua facilitați de spijin destinate beneficiarilor…

- Celebrul antrenorul de gimnastica Octavian Bellu, care a implinit sambata 67 de ani, a declarat ca nu isi doreste nimic special de ziua sa, ci doar sanatate si sa mai aiba putere sa faca mai lucruri bune. Tehnicianul a fost insa categoric cu privire la o eventuala revenirea a sa la conducerea lotului…

- Remarci halucinante ale liderului PSD Vaslui, la adresa protestatarilor #rezist. Invitat, la RFI, sa comenteze scandalul din cadrul DNA și intrebat de ce minimalizeaza importanta faptelor de coruptie Dumitru Buzatu a replicat: "Nu minimalizez, dar n-o exagerez, ca aceia care fac... am vazut ca-i…

- Platforma online Netflix va produce in curand un serial al carui "star" va fi orasul Paris, a anuntat marti primarul capitalei franceze, Anne Hidalgo, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, informeaza AFP.

- Duelul de la Torino dintre Juventus și Tottenham este cea mai așteptata partida din prima zi a optimilor de finala. Ambele formații au un moral bun inaintea meciului, atat Juventus, cat și Tottenham in partidele din campionat.

- Va ramane Melek alaturi de Zeynep sau de mama ei biologica, Șule? Ce se va intampla cu Cengiz, tatal vitreg? Ultimul episod din Mama (Anne) va va oferi toate raspunsurile , maine, in ultimul episod al celui mai indragit serial turcesc.

- Afirmatii socante ale lui Sebastian Ghita in direct la Antena 3. Fostul deputat a continuat seria dezvaluirilor halucinante si acuzatiile la adresa Laurei Codruta Kovesi au curs una dupa cealalta. Mai mult, Ghita spune ca ar mai putea iesi la iveala si alte dezvaluiri incendiare despre sefa DNA.Citeste…

- Regizorul american Quentin Tarantino (54 de ani) sustine regreta afirmatiile facute intr-un interviu din 2003, in care a justificat violul comis de regizorul Roman Polanski asupra Samanthei Geiber, o fetita de 13 ani.

- Producții de la Netflix și HBO, dar și ale altor producatori de peste Ocean se afla in topul cautarilor, potrivit unui raport Google realizat la solicitarea PaginadeSeriale.ro. Cel mai cautat serial din 2017, in Romania, a fost 13 Reasons Why, lansat anul trecut in luna martie, pe platforma…

- In Romania, temperaturile sunt in continua scadere. Se pare ca iarna revine la noi in tara, mai cu seama in regiunile unde se inregistreaza temperaturi de - 11 grade Celsius.Cerul va fi mai mult noros noros, iar izolat va ninge slab, ziua in Nord si la munte, iar noaptea vor fi ploi slabe in Sud-Vest.

- Regizorul canadian Xavier Dolan a anuntat duminica seara ca a exclus personajul interpretat de actrita americana Jessica Chastain din urmatorul sau film, "The death and life of John F. Donovan", informeaza AFP. In mai multe mesaje postate pe contul de Instagram, Xavier Dolan explica ca…

- Gabriel Ispas, fost secretar de stat in Ministerul Educației: Salariile mici pot fi o cauza dar nu pot fi o scuza. 23 % dintre romani cred ca principala problema din educație este corupția. Radu Nicolae, manager de program la Centrul de resurse juridice: Se refera la toate tipurile de numiri in sistemul…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,5 grade, s-a produs in ziua de duminica, 28 ianuarie, in Sud-Vestul Africii. Sursa foto: EMSCSeismul avut loc la ora 16h03min UTC. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Aproape 8.500 de romani au depus deja celebra Declarație 600 Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000…

- Una dintre cele mai indragite povești pentru copii revine la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Targu-Jiu. Este vorba despre ”Punguța cu doi bani”. Piesa de teatru adaptata dupa povestea lui Ion Creanga se va juca duminica, 21 ianuarie de la ora 11:00. Iani Garbaciu, purtatorul de cuvant al Teatrului…

- Ultimul raport GRECO al Consiliului Europei releva faptul ca Romania a facut putine progrese in prevenirea coruptiei in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In plus, GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei…

- Hugh Wilson, regizorul si scenaristul primului film din seria de comedie "Academia de politie", a murit la varsta de 74 de ani, informeaza Variety. Hugh Wilson, care a fost si creatorul show-ului TV difuzat de CBS "WKRP in Cincinnati", a murit pe 14 ianuarie, in locuinta sa din Charlottesville…

- Actorul si regizorul american George Clooney va produce, va regiza si va juca intr-un nou serial TV, "Catch-22", adaptat dupa romanul omonim scris de Joseph Heller, revenind astfel in televiziune la aproape 20 de ani dupa ce a parasit distributia serialului "Spitalul de

- Gicu Grozav nu revine in Romania. Cu ce echipa a semnat atacantul roman. Dupa ce a fost pus pe lista de disponibilizați de Karabukspor, Gicu Grozav s-a aflat in atenția mai multor cluburui din Liga 1. Pe lista echipelor care l-au dorit in lot pe Grozav s-au aflat in aceasta iarna principalele favorite…

- Marius Șumudica s-a intalnit cu selecționerul Turciei, Mircea Lucescu, și cu cel al Romaniei, Cosmin Contra, și a dezvaluit numele jucatorilor pe care aceștia ii urmaresc. ...despre naționala Romaniei: "Cosmin Contra o sa vina la hotel sa stam de vorba. Este un antrenor pe care il respect. Are aceleași…

- Lista celor mai ciudate cautari pe Wikipedia in 2017 este deschisa de doua elemente care ne reamintesc ca lumea in care traim este un loc rece și intunecos. "Decesele" au fost cele mai cautate pe Wikipedia in 2017. Dupa ce s-a anunțat moartea celebrului criminal Charles Manșon, la finalul lui noiembrie,…

- Programata inițial pentru vineri, reluarea oficiala a activitații primdivizionarei de fotbal CSM Poli Iași a fost mutata pentru duminica, deoarece majoritatea jucatorilor din strainatate nu ar fi ajuns la reunirea lotului. Singura certitudine de pana acum este sosirea mijlocașului Alexandru Taciuc,…

- Dumitru Iliescu, fost sef SPP, critica dur atitudinea ambasadorului Frantei la Bucuresti privind traducerea legilor Justitiei si ameninta cu o scrisoare deschisa in care va vorbi despre companiile franceze care au mituit politicieni romani. "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele…

- La fel ca in Romania si in Israel mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. De retinut ca si la Bucuresti mii de oameni se intalnesc in acelasi timp pentru a denunta coruptia politicienilor din…

- Pentru Daniela Gyorfi sarbatorile de iarna vor fi extrem de triste! De cand a pierdut cea mai draga fiinta, vedeta parca nu isi mai gaseste linistea. Dorul de mama o face sa ajunga la cimitir chiar in pragul sarbatorilor.

- Marius Urzica este noul antrenor coordonator al lotului masculin de gimnastica, functie in care il inlocuieste pe Ioan Suciu, a anuntat, marti, FRG. Urzica revine in tara dupa trei ani in care a pregatit gimnastii din Qatar, printr-un contract cu Comitetul Olimpic al acestei natiuni.”Din ianuarie…

- Washington, 18 dec /Agerpres/ - George Clooney pregateste un mini-serial pentru platforma Netflix despre scandalul Watergate, o intriga de spionaj politic care a determinat in anii '70 demisia presedintelui de atunci al SUA, Richard Nixon, relateaza EFE. Potrivit site-ului de specialitate…