- Institutul Cultural Roman „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul anunța organizarea unui concert extraordinar susținut de unul dintre violoniștii de marca ai Romaniei, Alexandru Tomescu, in acompaniamentul Orchestrei Prezidențiale Ankara, sub bagheta dirijorului Bujor Hoinic. Concertul va avea loc vineri,…

- A 28-a editie a Festivalului National de Teatru (FNT) si-a deschis portile vineri, la HUB FNT (ARCUB Gabroveni), odata cu vernisajul expozitiei-eveniment „Lacombe: Theater/Cinema”, care aduce la Bucuresti 40 de fotografii ale celebrei fotografe Brigitte Lacombe.

- Coroana Regala a Romaniei a fost adusa sambata, la Festivalul National de Teatru (FNT), fiind depusa de actorul Victor Rebengiuc escortat de membri ai Asociatiei Traditia Militara. Coroana a fost expusa in sala "Memorie" de la Hanul Gabroveni, din Centrul Vechi al Capitalei. "Am vrut sa aducem aici…

- Omagiul Lucian Pintilie se va intinde pe toata perioada „Les Films de Cannes a Bucarest”. De pe 19 pana pe 28 octombrie, cinefilii bucuresteni vor putea urmari integrala Lucian Pintilie, mai intai la Cinema Muzeul Taranului si apoi la Cinemateca Union, in prezenta actorilor, prietenilor si colaboratorilor realizatorul…

- Desfașurate in aceeași perioada in acest an, festivalurile Les Films de Cannes a Bucarest (19-28 octombrie) și Festivalul Național de Teatru (19-29 octombrie) ii vor aduce un omagiu lui Lucian Pintilie – realizatorul roman care a marcat cu personalitatea și viziunea sa atat teatrul cat și filmul romanesc…

- Actorul american Al Pacino va susține un one man show, in octombrie, la Theatre de Paris, Franța, iar spectacolul este unul cu tenta autobiografica, ce prezinta parcursul sau in cinema, dar și pe scena de teatru, potrivit allocine.fr."Visez de multa vreme sa joc la Paris", a declarat starul…

- Editia cu numarul 28 a Festivalului National de Teatru aduce in Capitala, intre 19 si 29 octombrie 2018, sase productii internationale de prestigiu, in buna traditie de a invita mari spectacole ale lumii la Bucuresti in cadrul FNT, initiata in urma cu 12 ani de criticul Marina Constantinescu.