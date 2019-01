Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajele "Bohemian Rhapsody", "Black Panther", "Green Book", "A Star is Born" si "Roma" au fost nominalizate la premiul pentru cel mai bun film la editia de anul acesta, a 91-a, a galei Oscar, care

- Schimburi intense de replici au avut loc in acest weekend intre oficialii turci si cei israelieni, culminand duminica cu o declaratie in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Israelul de ''teroare de stat'' si ''crime impotriva umanitatii'' prin actiunile…

- Cantaretul britanic Paul McCartney apare alaturi de Emma Stone, o cunoscuta actrita americana premiata cu Oscar, in videoclipul muzical al noului sau single, "Who Cares", un cantec despre care fostul membru al trupei The Beatles spera ca ii va inspira pe tineri sa lupte impotriva intimidarii (bullying),…

- Legendara actrita portoricana Rita Moreno, laureata cu Oscar pentru filmul 'West Side Story' (1961), va juca in adaptarea cinematografica a musicalului 'In the Heights', care va fi realizat de Lin-Manuel Miranda, potrivit site-ului de specialitate The Hollywood Reporter, citat marti…

- Bryan Singer, regizorul cunoscut pentru seria X-men, și-a asumat marea provocare de a aduce pe marile ecrane un elogiu formației Queen și, mai mult, incredibilului solist Freddy Mercury. Bohemian Rhapsody este un film ca un periplu pe repede-nainte, care incearca, in 134 de minute, sa cuprinda ascensiunea…

- O continuare a lungmetrajului „Gladiatorul/ Gladiator”, care a luat cinci premii Oscar in 2000, intre care și cel pentru „cel mai bun film”, se afla in pregatire. Scenariul noului film il va urmari pe fiul Lucillei, personajului lui Connie Nielsen.