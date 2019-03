Regizorul David Dobkin va regiza comedia "Eurovision" pentru Netflix

Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul David Dobkin ('Wedding Crashers') va regiza pentru Netflix comedia 'Eurovision', cu Will Ferrell in rolul principal, conform unei informatii publicate de TheWrap. Will Ferrell semneaza scenariul acestei comedii alaturi de Andrew Steele.

- Cântareața Maruv, care urma sa reprezinte Ucraina la Eurovision 2019, a fost retrasa din competiția care va avea loc în mai, la Tel Aviv, din cauza tensiunilor dintre țara sa și Rusia, scrie BBC News. Piesa „Siren Song” a lui Maruv a fost votata câștigatoare…

- Formatia duo S!Ster va reprezenta Germania la editia din an a Eurovision Song Contest, dupa ce a castigat cele mai multe voturi in selectia nationala 'Unser Lied fur Israel', desfasurata vineri seara, informeaza dpa si eurovision.tv, potrivit Agerpres. Duo-ul este format din tinerele Carlotta,…

- Fanii care vor dori sa asiste la Concursul Eurovision, care se va desfasura in luna mai la Tel Aviv, trebuie sa plateasca intre 121 si 487 de euro pentru un loc la marea finala, informeaza miercuri Corporatia publica de radiodifuziune israeliana Kan, citata de EFE. Cel mai ieftin bilet situat pe culoarul…

- Mirela Vaida a facut o greșeala la Selecția Naționala Eurovision 2019. Vedeta a explicat ce s-a intamplat pe scena la prima semifinala. In weekend-ul trecut, Mirela Vaida a urcat pe scena Salii Polivante din Iași, unde a avut loc prima semifinala din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2019. Artista…

- Creatoarea de moda Vivienne Westwood, muzicianul Peter Gabriel si regizorul Mike Leigh se numara printre cele peste 50 de personalitati care au cerut ca editia de anul acesta a concursului Eurovision, care va avea loc la Tel Aviv, in Israel, sa se desfasoare in alta tara. Motivul solicitarii este acela…

- Cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur a avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles. Veteranul Michael Douglas a fost primul castigator al serii, cu Globul de Aur primit pentru cel mai bun actor intr-un serial. Productia FX „The Americans” a primit premiul pentru cel mai bun serial-drama.…