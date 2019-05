Intr-o continua cautare de talente pentru viitoarele ei proiecte, regizorul Cristina Jacob organizeaza un curs de actorie de 5 zile, in perioada 10-14 iunie, in București. Deși “Oh, Ramona!” inca se afla pe buzele cinefililor, Cristina Jacob lucreaza deja la noi proiecte de film. Cum procesul de cautare al actorilor este unul important, workshop-ul de actorie din 10-14 iunie este privit și ca un casting. Despre noul proiect, regizorul spune: “Frumusețea cinematografului sta in magia de a da viața poveștilor. Ca regizor, ador sa ma intalnesc cu actorii in repeții și training-uri, unde exersam,…