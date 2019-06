Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul american Bryan Singer va plati 150.000 de dolari pentru a pune capat unui denunt in care era acuzat de un presupus viol asupra unui minor, potrivit site-ului se specialitate Variety citat joi de EFE.

- Un colecționar din Marea Britanie a facut afacerea vieții cand a cumparat un tablou cu mai puțin de 300 de dolari la un targ de obiecte vechi. Pictura pe care a achiziționat-o s-a dovedit a fi un tablou original de-al lui Pablo Picasso, pretul caruia se apropie de un milion de dolari.

- Este un avion folosit in general de companiile aeriene pentru transportul cargo si de pasageri. Motorul are deja culorile preferate ale artistului si logo-ul "Air Drake". Cantaretul figureaza in top 5 al celor mai bine platiti artisti din lume, realizat de revista Forbes. El se afla pe locul 4, dupa…

- Grupul chinez de comert electronic Alibaba a anuntat luni ca va plati 250 de milioane de dolari pentru inchiderea unui proces in Statele Unite in care este acuzat ca a ascuns un avertisment primit din partea autoritatilor de reglementare chineze legat de capacitatea sa de a combate contrafacerile,…

- Mircea Draghici, trezorierul PSD, este audiat la DNA in dosarul in care e acuzat de delapidare. Codrin Stefanescu, secretarul general al partidului, sustine ca ancheta este una abuziva si a venit sa depuna documente in sprijinul lui Draghici.

- Apple este acuzat intr-un proces din Statele Unite de frauda pentru ascunderea scaderii cererii pentru iPhone-uri, in special in China, ceea ce a dus la scaderea valorii de piata a companiei cu 74 de miliarde de dolari intr-o singura zi, dupa iesirea la iveala a adevarului, transmite Reuters, conform…

- Pelicula "Bohemian Rhapsody" a depașit pragul de incasari de 900 de milioane de dolari la nivel mondial, fiind nu numai filmul biografic muzical cu cele mai mari vanzari de bilete din istorie, ci și al patrulea cel mai de succes lungmetraj al companiei de producție Fox, potrivit Variety, scrie Mediafax.In…

- Sambata, 13 aprilie 2019, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Bohemian Rhapsody”. Regia este semnata de Dexter Fletcher și Bryan Singer, in rolurile principale fiind Mike Myers, ...