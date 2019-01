Regizorul american Bryan Singer este acuzat de patru barbati ca ar fi intreținut relatii sexuale cu ei pe vremea cand erau minori. Jurnaliștii de la „The Atlantic” au publicat miercuri rezultatele unei investigații ce-l vizeaza pe regizorul filmului Bohemian Rhapsody. Cei patru barbați il acuza pe Singer ca i-ar fi sedus și violat pe cand aceștia... Read More Post-ul Regizorul Bohemian Rhapsody, acuzații grave de agresiune sexuala impotriva minorilor apare prima data in TaBu .