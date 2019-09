Stiri pe aceeasi tema

- Eroul malefic din filmul horror "It", a carui continuare va fi lansata in Romania pe 6 septembrie, seamana cu presedintele Statelor Unite, este de parere regizorul argentinian Andy Muschietti. El are o inclinatie speciala prin care ii instiga pe unii contra altora intr-o anumita "cultura a fricii".

- O actualizare programata de mult timp la instalatia NATO de aparare antiracheta balistica de tip Aegis Ashore de la Deveselu, in Romania, a fost incheiata cu succes vineri, anunta Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat. Actualizarea - care a vizat intregul sistem de aparare antiracheta balistica…

- Pentru ca Trump foloseste Twitter pentru afaceri ale guvernului, el nu poate interzice unor cetateni americani sa ii citeasca postarile sau sa intre in conversatie cu el, a decis un complet de trei judecatori de la Curtea de Apel a Statelor Unite din Al Doilea Circuit. Primul Amendament al Constitutiei…

- Magistrații Tribunalului Mehedinți au declinat marți catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin cererea procurorului general interimar. Bogdan Licu a solicitat instanței ca Sorinei, fetița din Mehedinți adoptata de un cuplu de romani din Statele Unite, sa ii fie interzisa parasirea țarii. Procurorul general…

- Au fost inundații in localitatea Corod din județul Galați, in urma ploilor torențiale de luni seara. Apa a patruns in mai multe locuințe și curți dupa ce paraul Corozel a ieșit din matca. O viitura s-a format pe paraul Corozel dupa ce aseara a plouat cu galeata. Aproape 20 de locuințe din Corod au fost…

- Victor Ciorbea a trimis luni un comunicat oficial prin care anunța ca mandatul sau de Avocat al Poporului a incetat. Tot astazi, coaliția de guvernare a stabilit ca aceasta funcție va reveni ALDE. „Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa președinților Senatului și Camerei Deputaților,…

- Regulamentele inchisorilor din Romania permit ca fostii politisti, procurori, demnitari sau persoanele implicate in anumite anchete cu grad ridicat de risc sa-si ispaseasca pedeapsa la "separeu". Acest lucru presupune ca detinutul sa primeasca, la pachet cu anumite masuri de protectie asigurate de gardieni,…