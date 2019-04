Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui John Singleton a anuntat ca regizorul nominalizat la Oscar a murit luni fiind deconectat de la aparate dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in urma cu aproape doua saptamani, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax."Aceasta a fost o decizie agonizanta, pe care…

- Regizorul a mers singur la spital, la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, acuzand dureri la un picior, lucru confirmat de familia acestuia intr-un comunicat emis la sfarsitul saptamanii trecute. Insa a mai suferit un accident cerebral major in timp ce era internat, a intrat in coma, iar familia…

- Regizorul și scenaristul american nominalizat la premiile Oscar John Singleton, celebru pentru filme precum "Boyz N’ the Hood", "2 Fast 2 Furious" și "Shaft", a fost spitalizat dupa un accident vascular cerebral minor, potrivit thewrap.com, scrie Mediafax.Regizorul a mers singur la spital,…

- Actorul Luke Perry a murit din cauza unui accident vascular cerebral ischemic, potrivit certificatului sau de deces, obținut de publicația americana US Weekly.Un astfel de accident vascular cerebral poate fi provocat de un cheag care blocheaza circulația sangvina intr-o anumita regiune a creierului…

- Reprezentantii lui Perry au confirmat pentru Variety ca starul din serialul "Beverly Hills, 90210" este "in prezent sub observatie la spital". Paramedicii au raspuns unui apel cu privire la un atac cerebral la locuinta lui Perry din Los Angeles, joi dimineata, a scris TMZ. Actorul in varsta de 52 de…

- Actorul Luke Perry a fost spitalizat in urma unui acceident vascular cerebral, potrivit site-ului TMZ, citat de Variety potrivit news.ro.Reprezentantii lui Perry au confirmat pentru Variety ca starul din serialul "Beverly Hills, 90210" este "in prezent sub observatie la spital". Paramedicii…

- Luke Perry, interpretul lui Dylan din cunoscutul serial ''Beverly Hills 90210'', a fost spitalizat dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in casa sa din Los Angeles, informeaza Daily Mail. Paramedicii au raspuns miercuri la ora locala 9.40 a.m. la un apel din casa…