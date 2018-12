Regizoarea americană Penny Marshall a murit la vârsta de 75 de ani Regizoarea a murit luni, in locuinta sa din Hollywood Hills, Los Angeles, potrivit purtatorului ei de cuvant. Actorii Tom Hanks, Mark Wahlberg, Bette Midler, Billy Crystal, Viola Davis, George Takei, James Woods, Reese Witherspoon, William Shatner si Danny DeVito si regizorii Ava DuVernay, Ron Howard si Kevin Smith si-au exprimat regretul la auzul vestii despre decesul lui Penny Marshall. Nascuta in New York, Marshall a fost fiica producatorului de film Tony Marshall si sora regizorului Garry Marshall, celebru pentru lungmetrajul "Frumusica/ Pretty Woman", care a murit in 2016. … Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

- Dupa ce a jucat cateva roluri mici in televiziune a fost aleasa sa o interpreteze pe Laverne DeFazio in sitcomul Laverne and Shirley. Un mare succes, serialul a rulat din 1976 pana in 1983, iar Marshall a primit trei nominalizari la Globul de Aur pentru interpretarea ei. Ulterior ea a devenit…

