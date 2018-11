Regiunile din Europa unde traiesti cel mai mult. Ce speranta de viata au romanii?

Stiri pe aceeasi tema

- Folosind harți vechi de o suta de ani, profesioniști in cinematografie, arta fotografica, design digital, literatura, alaturi de istorici și documentariști au pornit intr-o calatorie prin Romania de astazi. O carte veche, primul album despre Romania publicat vreodata, a fost editat la Leipzig, de F.…

- Cele doua fetițe, Alexandra de 2 ani și Denisa de 5 ani, ale romancei ucise brutal in Spania, Cristina Marin, vor ajunge azi in Romania. Anunțul a fost facut de ministrul pentru Romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, care s-a declarat extrem de fericita pentru soluția gasita și mai ales pentru…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a declarat joi favorabil ideii ca statele UE sa poata alege intre primirea refugiatilor si oferirea unor contributii financiare pentru gestiunea migratiei si pentru proiecte de dezvoltare in Africa, in opinia sa aceasta fiind o solutie pentru…

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franta, Italia si Germania, informeaza Eurostat, potrivit Mediafax. Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 ...

- Sectiile se vor redeschide duminica, la ora 7,00, iar procesul electoral va continua pana la ora 21,00. In cele doua zile in care se desfasoara scrutinul, Biroul Electoral Central transmite datele referitoare la prezenta la vot la ora 11,30 pentru ora 10,00; la 14,30 - pentru ora 13,00;…

- Referendumul pentru familie, care se desfașoara azi și duminica, intre orele 7.00 – 21.00 (6-7 octombrie 2018), are la baza inițiativa cetațeneasca demarata de Coaliția pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel puțin 5.685.202 persoane cu…

- Conform cercetarii, la nivel european, peste o treime dintre cei chestionati (35%) si care, in prezent, nu detin o casa nici nu se asteapta sa detina vreodata o proprietate avand in vedere costurile in crestere a chiriilor, crestere ponderata a veniturilor si costurile ridicate ale caselor. In…

- Majoritatea romanilor sustin necesitatea proiectului de lege menit sa corecteze gravul dezechilibru generat de modul in care gigantii internetului capitalizeaza pe seama presei si a continutului publicat de agentiile de presa, asigurandu-si partea leului din veniturile din publicitate aferente materialelor…