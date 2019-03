Stiri pe aceeasi tema

- Iarna nu se lasa dusa usor din Romania. De duminica, 10 martie, se intorc ninsorile, vantul puternic, iar temperaturile scad dramatic, cu pana la 15 grade ... The post Iarna se intoarce in Romania. Temperaturile scad cu pana la 15 de grade Celsius appeared first on Renasterea banateana .

- Un nou record a fost stabilit pentru cea mai calduroasa zi de februarie din istoria inregistrarilor meteorologice din Marea Britanie, relateaza luni Press Association. Valoarea indicata de termometre a ajuns luni la 20,3 grade Celsius in Trawsgoed din Ceredigion (vestul Tarii Galilor), fiind doborat…

- Meteorologii avertizeaza ca Romania va fi lovita de un val de aer polar, iar temperaturile vor cobori, incepand de joi, urmand sa se inregistreze diferențe de valori termice de pana la 20 de grade, de la 10 grade cate s-au inregistat miercuri, pana la -10 grade. Potrivit Administrației Naționale de…

- Dupa mai multe zile cu temperaturi de primavara, iarna se intoarce in forta. Potrivit meteorologilor ANM, de sambata, 23 februarie, revin ninsorile si viscolul, urmand ca temperaturile sa scada dramatic, cu pana la 20 de grade Celsius. Vremea se va mentine frumoasa pana vineri, 22 februarie. De sambata,…

- Saptamana extremelor in ceea ce priveste conditiile mete va fi perioada 18-24 februarie, in judetul Alba. De la vreme frumoasa si relativ calda, cu maxime de 12 grade Celsius ziua la inceput, la -10 si chiar -18 grade Celsius noaptea, spre sfarsit. Se anunta si cateva ploi, respectiv, la munte, ninsori.…

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (11 - 24 februarie) o vreme schimbatoare, cu treceri de la valori termice maxime de 10-12 grade la temperaturi de cel mult 3-4 grade Celsius

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (11 - 24 februarie) o vreme schimbatoare, cu treceri de la valori termice maxime de 10-12 grade la temperaturi de cel mult 3-4 grade Celsius, in timp ce...

