Regiunea San Francisco, paralizată de poluarea cauzată de incendiile de vegetaţie Activitatile din regiunea orasului american San Francisco au fost paralizate marti din cauza poluarii generate de incendiile de vegetatie, informeaza AFP.



In San Francisco, terasele cafenelelor frecventate de angajatii companiei Google si ai altor giganti din industria tehnologiei sunt in general deosebit de aglomerate la ora pranzului. Marti, insa, cele mai multe dintre ele erau goale din cauza poluarii provocate de aceste incendii.



Cativa trecatori, dintre care unii purtau masti medicale, se grabeau sa intre in magazine, pentru a evita aerul cu miros intepator din exterior.

Sursa articol: agerpres.ro

