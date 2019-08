Regiunea Castellon, din Spania, afectată de inundaţii. În zonă locuiesc mii de români Soferii au ramas blocati in masini din cauza puhoaielor si numeroase drumuri au fost blocate total. Alerta a fost extinsa si pentru zona Valenciei. Aici, rafalele de vant au atins viteze de aproape 70 de kilometri pe ora, si mai multe plaje au fost inchise din cauza valurilor care au ajuns chiar si la cativa metri inaltime. Doi turisti au fost salvati din larg, dupa ce ambarcatiunea lor a fost luata de curenti. Meteorologii spun ca vremea nu se va indrepta prea curand, iar ploile vor aduce probleme serioase si in zilele urmatoare. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inundatii puternice in Spania, in zona Castellon, unde traiesc zeci de mii de romani. O furtuna puternica a adus ploi torentiale, iar traficul a fost dat complet peste cap. Soferii au ramas blocati in...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau urmeaza sa calatoreasca in insula Gran Canaria din Arhipelagul Canarias, Spania, ca un incendiu de mari proportii afecteaza zona centrala a acestei insule. Potrivit MAE, au fost afectate mai bine de 1.700 de hectare de teren,…

- Mai multe zone din Europa se confrunta zilele acestea cu fenomene extreme. In Italia au facut prapad furtunile, in timp ce Grecia se confrunta cu al doilea val de canicula in numai cateva zile. Imagini socante au fost surprinse si in regiunea spaniola Navarra, unde un om si-a pierdut viata, surprins…

- Inundatii istorice in Spania, intr-o zona locuita si de multi romani. Suvoiale de apa au luat pe sus masinile si le-au purtat cativa kilometri pe strazile oraselor. Peste Ocean, apa a ajuns in Casa Alba.

- Ulterior, la cateva zile distanta, acesta si inca un complice au atacat o alta femeie in varsta, a anuntat diariopatriota.com. De data aceasta, cei doi au folosit si un cutit pentru a o ameninta. Cei doi romani au prezentat agentilor de politie acte de identitate falsificate cand au fost retinuti. Judecatorii…

- Meteorologii au emis atentionare meteo - Interval de valabilitate: 07 iunie, ora 10.00 – 10 iunie, ora 10.00 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate.

- Meteorologii vin cu o avertizare hidrologica. In peripada 3-7 iunie, din cauza ploilor puternice, nivelul apei in mai multe rauri mici ar putea creste.Din aceasta cauza, apa ar putea iesi din matca si sa provoace inundatii locale.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila pe rauri din 19 judete, pana luni la miezul noptii. Alerta este valabila si pentru judetul Calarasi, fiind progrnozate cresteri de debit si nivel pe raul Arges, in zona…