- Circa 7700 de firme au intrat in insolventa in primele 11 luni ale anului, cu 6,5% mai putine decat in perioada similara a anului trecut, cele mai multe fiind inregistrate in Bucuresti (1514), Bihor (521) si Timis (412), potrivit datelor publicate de Registrul Comertului.

- Statistica anunțata de Registrul Comerțului arata ca aproape 117.000 de companii din Romania și-au inchis afacerile ori s-au aflat in dificultate, in primele 10 luni din acest an, in creștere cu peste 5.600 fața de perioada similara din 2017. Astfel, din totalul celor 116.952 de firme aflate in situații…

- In perioada 7-8 decembrie, elevi de la Liceul Tehnologic “Iuliu Maniu” Carei au participat la cea de-a XII-a editie a Targului Firmelor de Exercitiu „Rivulus Dominarum Tineret” care a avut loc la Centrul de Instruire si Marketing al Camerei de Comert si Industrie Maramures din Baia Mare . Liceul…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele noua luni din 2018, cu 1,55%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 58.669, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti – 9.320 firme (cu 6,07%…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 5,56%, in primele noua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 6.083, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut in primele opt luni ale acestui an cu 5,14%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Este vorba de aproape 3.800 de societati noi, care aveau un capital social…

- Cea mai mare parte a investitorilor straini s-a imbulzit in Bucuresti si in Ilfov unde s-au deschis peste 1.700 de noi firme din cele 3.337 inființate de straini in Romania, in perioada 1 ianuarie- 1 septembrie, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. O alta parte s-a dus in județele de la granița…