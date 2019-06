Registru de date urbane pentru gestionarea cladirilor din zona Peninsulara La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc a doua intalnire in cadrul proiectului "ALT BAU Transfer Networks Alternative Building Activation Units" cu reprezentantii primariei.La intalnire au participat proprietari din Peninsula, administratori de bloc, investitori si public interesati de subiect.In proiectul european ldquo;ALT BAUndash;Transfer Networks Alternative Building Activation Units", Constanta a aderat alaturi de alte cinci orase europene.Proiectul reprezinta o retea de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

