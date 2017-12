Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari firme private de transport feroviar de persoane din Romania care opereaza si in Arges a trecut recent printr-un proces de rebranding. Operatorul brasovean Regiotrans are o noua denumire: Regio ...

- LPF aduce la cunostinta operatorilor de servicii de radiodifuziune din Romania intentia de a cesiona drepturile de transmisie radio a meciurilor din Campionatul National de Fotbal Liga 1 Betano – sezonul competitional 2018-2019Ofertele operatorilor de servicii de radiodifuziune pot fi depuse…

- UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind servicii de video, voce si internet in banda larga. Cifra de afaceri a UPC Austria se ridica la 342 milioane de dolari, ceea ce reprezinta aproximativ 2% din veniturile totale realizate de Liberty Global in…

- La finalul interviului s-a petrecut un mic ”accident.” Operatorul nu a apucat sa inchida camera de filmat. Stela Popescu a continuat sa vorbeasca și a povestit o intamplare petrecuta pe vremea cand era studenta in anul doi. Atunci artista, care astazi a devenit o emblema pentru teatrul…

- Romania are o noua sarbatoare naționala! Camera Deputatilor a adoptat in luna noiembrie, un proiect de lege care prevede declararea zilei de 18 decembrie ca ,,Ziua Minoritatilor Nationale din Romania”, concomitent cu ridicarea acesteia la nivel de sarbatoare nationala. Intrucat Camera…

- Acum mai bine de 30 de ani, in micul oras Schengen din Luxemburg, liderii Europei scriau o noua pagina in istoria Uniunii Europene. Ei puneau bazele zonei de circulatie fara pasaport, permitand, astfel, cetatenilor europeni sa calatoreasca liber pe teritoriul Uniunii.

- Modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost votate, luni, pe furis si in viteza de catre deputati. Au fost 179 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva". De asemenea, a fost adoptata cu 167 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva" si…

- Vot important in plenul Camerei Deputaților, pe modificarile la legile justiției. PSD vrea sa adopte mai multe amendamente respinse in comisie, deja, dupa consultarea asociațiilor magistraților din Romania. In plus, se dorește adoptarea unui proiect controversat care modifica legea ANI. Social-democrații…

- Știrea cu titlul "Nicolae Medforth-Mills, despre decesul Regelui Mihai: Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi", difuzata pe fluxurile Social, București, la ora 14,05, se anuleaza. Nicolae Medforth-Mills, despre decesul Regelui Mihai: Un doliu care va lasa România fara…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca PSD va organiza mitinguri concomitent in mai multe orașe printre care București, Botoșani, Suceava, Braila, Constanța și Iași. Social-democrații nu au stabilit inca data pentru protestul impotriva „statului paralel și ilegitim”, conform lui…

- Deputatul Liviu Plesoianu a avut o reactie fulger dupa ce liderii PSD convocati intr-o sedinta, in aceasta seara, au decis organizarea de mitinguri in Capitala si in marile orase din tara. Social-democratul sustine ca este momentul ca partidul sa stranga randurile si sa dea ocazia majoritatii sa…

- President Klaus Iohannis stated on Friday, at the reception occasioned by the National Day of Romania, that 2017 was a complex year, marked by "large social convulsions" and challenges that put under the question mark Romania's progresses in the fight against corruption and the functioning of the…

- Romania's social-economic development is slower that the economic growth, First Deputy Governor of the National Bank of Romania (BNR) Florin Georgescu told Tuesday the international conference titled "Measuring Development in Turbulent Times". "So not every growth leads to development if it…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut in primele zece luni din acest an cu 10,7%, comparativ cu perioada similara a anului precedent, la 4.895 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 4.895 de societati noi aveau un capital…

- Deputatul PSD Andreea Cosma se afla in aceste zile in Italia, unde participa la mai multe evenimente legate de implementarea in Romania a programelor de descoperire precoce a cancerului. Astfel de programe se afla in derulare in cooperare cu Universitatea de Medicina din Roma.In cadrul sesiunii …

- In goana dupa bani obtinuti degeaba, asistatii social din Ferentari, Zabrauti si imprejurimi cauta sa obtina si cei 500 de lei oferiti lunar de Primaria Capitalei persoanelor cu handicap.

- Liderii PSD s-au reunit vineri la Baile Herculane intr-o sedinta a Comitetului Executiv in care a fost votata in unanimitate o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care, sustin ei, vrea sa distruga partid facand dosare si punand bete in roate guvernarii. Rezolutia citita de secretarul…

- Hossu, catre Tudose: Daca zece companii vor mari salariul brut nu inseamna ca toate vor face la fel Presedintele Confederatiei Sindicale „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, in care afirma ca demnitarul ar dezinforma atunci cand spune…

- „In contextul in care proiectul OUG 79/2017 privind modificarile la Codul fiscal a fost avizat negativ in Consiliul Economic si Social de catre toate partile (sindicate, patronate, societate civila), iar solicitarea catre Avocatul Poporului de a sesiza neconstitutionalitatea acestui act normativ…

- Astfel, desi PSD a promis o crestere economica de 5,5-, aceasta a ajuns la 7-. Desi au estimat o valoare a Produsului Intern Brut (PIB) de 815 miliarde de lei, aceasta a atins suma de 842 miliarde de lei. De asemenea, datoria guvernamentala, estimata a fi scazuta la 39- din PIB, a ajuns de fapt la 37,4-,…

- Fostul ministru al Transporturilor, Dan Costescu vorbeste despre reformarea caii ferate, cum se rezolva stresul de a calatori cu trenurile CFR si despre privatizarea transportului feroviar de marfa. Dan Costescu este vicepresedinte al Comunitatii Cailor Ferate Europene. …

- In 1997, cand Helmut Kohl era cancelar, Titanic se afla in cinematografe, iar Arsenal era pe primul loc in liga, un barbat uituc si-a parcat masina undeva in Frankfurt. Si a ramas acolo timp de 20 de ani. La scurt timp dupa ce incercarea sa de a gasi masina a esuat, acesta a sunat la politie…

- Romania will cease being a social state starting with 1 January 2018, following the transfer of social contributions from employer to employee, leader of the National Trade Union Bloc (BNS) Dumitru Costin stated on Wednesday during a debate titled "Overtime - the way to burnout." "Romania is…

- La propunerea istoricului Marius Oprea, consilierii locali brașoveni au adoptat in ședința din aceasta dimineața o hotarare privind declararea zilei de 15 noiembrie, zi oficiala de sarbatoare in municipiul Brașov. „Aceasta revolta muncitoreasca a fost preambulul Revoluției din Romania…

- Se intampla in Romania: o localitate din judetul Ialomita nu are niciun asistat social. Toti locuitorii comunei Gheorghe Doja isi castiga existenta muncind, pe masa Primariei neexistand niciun dosar de acordare a ajutorului social in baza Legii venitului minim garantat. In comuna Gheorghe Doja, judetul…

- Antreprenorii generali in construcții din Romania semnaleaza o noua criza in piața: lipsa acuta de muncitori calificați. Conform unui studiu realizat de IBC Focus și publicat in prestigiosul Top 100 Antreprenori Generali in Construcții, 52% din antreprenori au refuzat anul acesta ofertarea de…

- Pe pagina sa de FB, deputatul Adrian Mocanu s-a luat pur si simplu "la tranta" cu social-democratii. iata ce a declarat: "PSD – un partid fara cuvant! Social-democrații nu și-au respectat promisiunile nici macar fața de proprii alegatori! Tripleta toxica: Dragnea – Vilcov – Misa impinge Romania spre…

- The Government on Wednesday passed a series of measures regarding the tax on SMEs, income tax and social security contributions by amending the Tax Code.It says in a press statement that in the area of corporate taxation, the emergency ordinance adopted at its meeting on Wednesday revises…

- Rares Bogdan a comentat masura trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Realizatorul Tv a criticat actuala guvernare, despre care spune ca este "incoerenta si neclara". "Social-democratii traiesc intr-o zodie neagra si dovedesc nepriceperea totala", a spus Rares Bogdan la Realitatea Tv.Rares…

- Rares Bogdan: Romania va ajunge pe marginea prapastiei Rares Bogdan a comentat masura trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Realizatorul REALITATEA TV a criticat actuala guvernare, despre care spune ca este "incoerenta si neclara". "Social-democratii traiesc într-o zodie…

- Sphera Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, se va lista miercuri, 15 noiembrie, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pretul final de oferta fiind de 29 lei/actiune. Subscrierile s-au putut face in intervalul 25 - 33 lei/actiune.…

- Registrul Auto Roman va lucra cu publicul și in zilele de sambata, pana la sfarșitul anului 2017. Potrivit anunțului venit din partea instituției, masura a fost luata de catre conducerea RAR ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clienților, care se programeaza sa obțina…

- Plenul Senatului a adoptat marti, cu 54 de voturi "pentru" si 45 de voturi "impotriva" legea de aprobare a ordonantei privind Split TVA, care in noua forma prevede ca masura de plata defalcata a TVA va fi obligatorie exclusiv pentru companiile aflate in insolventa sau care inregistreaza intrazieri la…

- Consiliul Local Brasov trebuie sa analizeze si sa aprobe contractul cu BERD pentru achiziția de autobuze dotate cu motoare Diesel EURO-6, in valoare de 114.000.000 de lei, fara TVA. Inainte de ratificare a acestui contract, repreyentanții municipalitații au ridicat anumite obiecții. Contractul de imprumut…

- "Romania este tot mai aproape de spatiul Schengen", sustine europarlamentarul Emilian Pavel. Social-democratul a anuntat recent ca Romania a obtinut o noua reusita dupa ce Parlamentul European a votat un proiect mult asteptat: sistemul de intrare/iesire in spatiul Schengen.Citeste si : CSM,…

- Peste 125.000 de firme isi au sediul social in Capitala, ceea ce reprezinta 23,4% din totalul firmelor active din Romania, potrivit datelor colectate de reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). „Cu o rata a somajului de doar 1,6% fata…

- Parlamentarii PSD propun reintroducerea uniformelor școlare. Social democrații vor astfel sa mențina decența elevilor și egalitatea intre aceștia. Insa absurdul situației este dat de faptul ca același Guvern PSD nu susține proiectul de lege. Cum ar trebui sa voteze parlamentarii? Pro sau contra uniformei…

- Ponderas Academic Hospital, singurul Centru de Excelenta in chirurgie bariatrica si metabolica din Romania, a efectuat un studiu de tip Omnibus* pentru a evalua perceptiile si atitudinile romanilor cu privire la alimentatie si la problemele de greutate. Conform datelor rezultate, romanii declara intr-o…

- Numarul antreprenorilor romania care s-au confruntat cu crize de imagine a crescut la 68% in acest an, fata de 60% in 2016, dar cea mai mare parte dintre ei (74%) sunt optimisti ca nu se vor mai confrunta cu o astfel de problema in viitorul apropiat, potrivit unui studiu GMP PR realizat impreuna…

- Simona Halep, numarul 1 WTA. Ce vedete au felicitat-o pe social media Simona Halep a reusit, in sfarsit, sa ajunga numarul 1 mondial in clasamentul WTA, dupa o perioada in care nu a reusit sa urce mai sus de locul 2 in toate competitiile in care a participat. Drept urmare si valul de critici de care…

- Intregul personal de la sol al companiei aflate in insolventa va primi notificari privind rezilierea contractelor pana la sfarsitul lunii octombrie.Angajatii care trebuie sa mentina operatiunile de zbor vor fi concediati pana la sfarsitul lunii februarie 2018, conform sursei citate. Alti…

- Aproximativ 1.400 de angajati ai Air Berlin, a doua cea mai mare companie aeriana din Germania, sunt amenintati cu demiterea, potrivit unor documente prezentate vineri de catre sindicate, relateaza site-ul agentiei Reuters. Intregul personal de la sol al companiei aflate in insolventa…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a comis-o din nou. De Ziua Educatiei, acesta a avut o videoconferinta cu inspectoratele scolare, ocazie cu care a declarat ca elevii de liceu din ultimul an au inceput scoala in urma cu 17-18 ani. 0 0 0 0 0 0 "Rolul elevilor este unul foarte important.…