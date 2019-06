Stiri pe aceeasi tema

- Regina telenovelelor. Cum arata Thalia in prezent, la 47 de ani! In anii 90, nu exista om pe planeta care sa nu o cunoasca pe Thalia. Era supranumita pe atunci regina telenovelelor mexicane de succes, printre cele in care a jucat roluri principale numarandu-se „Marimar”, „Maria Mercedes” ori „Rosalinda”.…

- In primele luni de sarcina, amorul nu este o problema. Insa, cu cat se apropie marele eveniment, cu atat momentele tandre dintre parteneri devin tot mai dificile. Exista cateva pozitii amoroase care va pot fi de mare ajutor!

- Diana Dumitrescu se afla in al doilea trimestru de sarcina și este cum nu se poate mai fericita. Pesemne ca și-a dorit foarte mult acest copil, vedeta nu mai contenește cu fotografiile cu burtica la inaintare!