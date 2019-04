Stiri pe aceeasi tema

- Cele cinci echipe continua traseul celui mai dur reality show, in cea de-a doua etapa din India. Printre ele, Ruby si iubitul ei, Robert, care iși pun din nou ambiția, curajul și rabdarea la incercare.

- Guvernul iranian, care mentine relatii stranse atat cu India cat si cu Pakistanul, s-a oferit sa medieze conflictul intre cele doua state, carora le-a cerut "moderatie" si inceperea unui dialog, transmite EFE. Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, a anuntat ca Republica Islamica…

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka, in lupta pentru imunitate și un bilet de avion catre India, a doua parte din Drumul Elefantului. Deși Oase și CRBL s-au bucurat de o zi plina de relaxare, in urma avantajului caștigat in ediția trecuta, restul concurenților…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anulat, joi, cotele de tir la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo care urmau sa fie atribuite cu ocazia concursului de Cupa Mondiala de la New Delhi, dupa refuzul Indiei de a acorda vize de intrare in tara pentru sportivii pakistanezi, relateaza AFP. "Aceasta…

- Soția lui Razvan Fodor a fost supusa unui test inedit la prima lor intalnire. Cei doi au fost impreuna la o petrecere. Razvan Fodor, in varsta de 43 de ani, formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri alaturi de Irina, soția sa. Cei doi s-au casatorit in anul 2010 și au impreuna o fetița, Diana.…

- Dupa ce anul trecut a castigat emisiunea-concurs "Chefi la cutite", oradeanul Bogdan Vandici, in varsta de 22 de ani, s-a clasat, zilele trecute, pe locul al doilea la Olimpiada internationala a tinerilor...

- Raphael Samuel, 27 de ani, a povestit ca are o relație grozava cu ai lui, insa a comparat faptul de a deveni parinți cu „rapirea și sclavia". Tanarul este adept al unui nou curent, „anti-natalist", care susține ca este greșit sa supui un copil coșmarului vieții doar pentru placerea de a fi…

- Un barbat in varsta de 22 de ani a facut un gest șocant duminica, sarind gardul inalt de șase metri de la o gradina zoologica. Din nu se știe ce motiv, barbatul a intrat fix in teritoriul leilor. Iar aceștia l-au taxat imediat pe barbatul inconștient, omorandu-l pe loc. La tragicul eveniment au asistat…