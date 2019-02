Regina Spaniei poarta rochie Zara de 20 de dolari Regina Letitia a Spaniei imbina vestimentatiile scumpe, pretioase, cu unele accesibile, mass-market, in care se regaseste majoritatea populatiei. A fost si cazul unei recente aparitii publice, cand a purtat o rochie Zara care are acum pretul de doar 20 de dolari, la reducere. Este vorba de o rochie albastra, cu maneci lungi si cordon negru in talie, accesorizata cu pantofi stiletto intr-o nuanta similara. Regina Rania a Iordaniei, in pantaloni Zara de 50 de dolari la o mare gala The post Regina Spaniei poarta rochie Zara de 20 de dolari appeared…