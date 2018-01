Stiri pe aceeasi tema

- Abdullah II bin al-Hussein (in araba عبدالله الثاني بن الحسين) (nascut la 30 ianuarie 1962), actualul rege al Regatului Hașemit al Iordaniei, a preluat conducerea imediat dupa moartea tatalui sau, regele Hussein/7 februarie 1999)… Nu ma voi arunca, ditirambic (plin de elogii exagerate), asupra cronologiei…

- Biserica Ortodoxa o va cinsti, miercuri, pe Sfanta Xenia, ocrotitoarea familiei crestine. Renumele de protectoare a celor aflati in suferinte a fost intiparit in traditia crestina datorita numeroaselor minuni pe care aceasta le-a facut cu cei care i-au cerut ajutorul.

- S-ar putea ca in acest an bugetarii sa aiba tocmai patru vacanțe. Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a elaborat un proiect de lege prin care propune ca zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 decembrie și 31 decembrie 2018 sa fie considerate zile de odihna. Reamintim ca 8 martie, cand se sarbatorește…

- Gala #zeceanide10 ii are ca invitați pe Mihai Tatulici și Alexandru Giboi Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ) organizeaza vineri, 19 ianuarie, Gala „Zece ani de 10”, cu ocazia aniversarii unui deceniu de activitate. Evenimentul se va desfașura in Sala Mare „Radu Beligan” a Ateneului din…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, sustine ca problemele interne din cadrul partidului ar trebui dezbatute in cadrul CExN, nu in spatiul public. ""Ca membrii ai Guvernului avem obligația sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetațenii și sa implementam Programul de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag". Cei de la UDMR au reactionat joi foarte dur, presedintele…

- Un avocat trebuie sa fie un profesionist de înalta clasa pentru a profesa în domeniul dreptului familiei. Este important sa fie un bun cunoscator al legislației în domeniu, sa monitorizeze practica judiciara și sa colaboreze cu o serie de alți profesioniști, adica cu mediatorii,…

- Cel mai rostit nume pe holurile de la RIN in ultima luna este, de departe, Ronaldo Deaconu. "Cainii roșii" l-au pus cap de lista in mercato-ul din aceasta iarna, iar negocierile pentru mijlocașul de 20 de ani sunt in toi. Daca fotbalistul va ajunge in Ștefan cel Mare, roș-albii iși vor baga in casa…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta demararea constructiei mai multor parcari subterane si supraterane, in paralel cu taxarea domeniului public, una dintre acestea fiind amplasata in zona Garii de Nord, iar o alta in Piata Constitutiei.

- Cu doar cateva minute inainte de miezul nopții de Revelion 2018, un adolescent de 16 ani a folosit o pușca semi-automata, deținuta de un membru al familiei sale, pentru a-și ucide parinții, sora și un prieten de familie in casa familiei sale dintr-un orașel din New Jersey, scrie ABC News. Adolescentul,…

- Decizie neașteptata luata de Televiziunea Romana! Comitetul Director al postului public a respins aproape toate colaborarile externe ale jurnaliștilor. Astfel, o serie de angajați de la sport, care comentau pentru posturi ca DigiSport, Look TV sau Eurosport nu au primit aprobarea pentru a colabora…

- Craciunul și Anul Nou ar trebui sa fie motiv de bucurie și reunire cu cei dragi. Insa nu și pentru aceste vedete, care nu și-au imparțit timpul și urarile de bine cu membrii familiei in timpul sarbatorilor de iarna, iar de Revelion nici macar nu poate fi vorba de planuri facute impreuna. Angelina Jolie…

- In a doua zi de Craciun, la 26 decembrie, Biserica o praznuiește pe cea care a dat naștere lui Hristos Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe ‘cea mai cinstita decat heruvimii și mai marita, fara de asemanare decat serafimii’. Soborul sau Adunarea Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu reprezinta adunarea (la…

- In perioada 20 – 22 decembrie, Centrul Cultural – Educativ Mioveni organizeaza „SERBAREA DE CRACIUN” la care vor participa elevii cursanți ai instituției. Evenimentul a debutat cu o expoziție de pictura și modelaj in lut sub indrumarea domnilor profesorilor: – Iordachi Carmina – Abilitați practice –…

- Marian Ralea, cunoscut pentru rolul "Magicianul” din emisiunile pentru copii de la inceputul anilor \\\\\\\\\\\\\\\'90, implinește, astazi, varsta de 60 de ani. In acest context, amintim ca, marți, aparuse știrea potrivit careia Marian Ralea a incetat din viața Actorul iși sarbatorește ziua de naștere…

- Daca-n anii trecuți, Regina Rania și Regele Abdullah al II-lea se lasau fotografiați alaturi de cei patru copii ai lor pentru felicitarea de Craciun, anul acesta, familia regala a avut o alta abordare. Felicitarea de anul acesta a familiei regale din Iordania Pentru felicitarea de anul acesta, Majestațile…

- Oana Zavoranu a comentat dur la adresa femeilor care alapteaza in public. Alaptarea in public a starnit numeroase controverse in ultima perioada de timp. Unii s-au declarat de acord cu acest lucru, alșții nu. La emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, Oana Zavoranu, care de curand și-a lansat propriul…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta. In urma cu 10 ani, Andreea Marin a devenit mamica.…

- Tragedia de la metrou a readus în discuție cât de pregatiți suntem sa ne aparam singuri în situații limita, sa folosim mici trucuri psihologice care pot face, în ultima instanța, diferența între viața și moarte.

- Pe langa reprezentantii familiilor regale din Marea Britanie, Spania, Suedia, Belgia, Serbia si Grecia, si-au mai anuntat prezenta la inmormantarea suveranului roman alte cateva capete incoronate. Alte personalitați și membri ai familiilor regale si-au confirmat prezența, zilele acestea, in Romania,…

- Guvernul propune majorarea de la 1 ianuarie a alocațiilor pentru persoanele cu dizabilitați din copilarie și pentru copiii cu dizabilitați. Potrivit unui document prezentat pentru dezbateri publice, marimea alocațiilor de stat pentru persoane cu dizabilitați severe din copilarie, dar și…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca incepand cu ziua de luni, 11 decembrie 2017 (ora 13.00) si pana pe data de 15 ianuarie 2018, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 august 1989, in perimetrul strazilor Mitropolit G. Banulescu-Bodoni – Al. Puskin, in legatura cu organizarea Targului de…

- Public speaking sau arta de a vorbi in fața unui public este abilitatea de a ține un discurs cu trei scopuri generale: de a informa, de a convinge și de a distra. Unii au carisma de a vorbi in public, alții perseverența de a dezvolta abilitatați de a ține discursuri unui public. Și unii și alții au…

- Regele Mihai se inrudeste direct si indirect cu mai multe familii regale europene. Prin bunica sa, Regina Maria, nascuta Maria de Saxa-Coburg Gotta, regele Mihai este var cu regina Elisabeta a doua a Marii Britanii si unchi al printului Charles. Prin sotia sa, Anna de Bourbon-Parma, se inrudeste de…

- In a 5-a zi a lunii decembrie se celebreaza in toate colturile lumii voluntariatul. In aceasta zi suntem invitati sa ne implicam benevol in activitati care pot aduce schimbari benefice pentru comunitatea din care facem parte. Din 1985 incoace, Ziua ...

Liviu Varciu si iubita sa, Anda Calin, si-au luat putin timp liber si au iesit la o mica distractie, la un eveniment.

- Daca esti frate sau sora mai mare, cunosti sentimentul acesta. Fie ai fost reticent, la inceput, cand mami a venit cu un alt bebe acasa, fie ai sarit sa il iubesti, din prima. Iar in cazul baietelului din imagine, punem pariu ca se aplica a doua varianta.

- Bianca Dragusanu este o femeie implinita, se bucura de un real succes pe plan profesional, dar si pe plan personal. Vedeta este foarte fericita alaturi de fetita si sotul ei, cu care incearca sa petreaca cat mai mult timp impreuna. De cand a adus-o pe lume pe Sofia, intelege mai bine acest sentiment…

- Patru persoane și-au depus pana acum dosarele la concursul pentru ocuparea funcției de șef al Centrului Național Anticorupție (CNA), anunțat acum o luna de Comisia parlamentara juridica, pentru numiri și imunitați. Termenul-limita de depunere a dosarelor expira astazi, la ora 17.00. Este vorba de Veaceslav…

- Greva declanșata, marți seara, de salariații societații care asigura transportul public in municipiul Ploiești continua miercuri dimineața, angajații nerespectand obligația de a scoate pe traseu 30% din flota. Directorul SC Transport Calatori Express (TCE) Ploiești, Nicolae Alexandri,…

- Zi de sarbatoare in familia lui Andrian Candu. Președintele Parlamentului implinește, astazi, 42 de ani.Andrian Candu s-a nascut pe 27 noiembrie 1975, la Chisinau. Este casatorit si impreuna cu sotia sa Zuzana are trei copii: Daniel, Vera si Adam.

- Intre beneficiar și Direcția asistența sociala și protecție a familiei va fi semnat un Acord de cooperare, prin care primul se va obliga sa utilizeze ajutorul social primit pentru satisfacerea necesitaților familiei

- Am fost informați de catre edilul Gutau in cadrul unei conferințe de presa ca s-a incheiat perioada de transport a gunoiului menajer la București din 16 noiembrie a.c.. New Recycling – se extinde! Din primele zile colaborarea Romprest-New Recycling este un eșec. Cand este vorba de asemenea informații…

- Cristina Șișcanu și-a atras o mulțime de critici dupa ce și-a alaptat fetița intr-un spațiu public, mai exact intr-un restaurant dintr-un mall. Cristina Șișcanu este o jurnalista care este casatorita cu fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu . Cristina Șișcanu a devenit mamica pentru prima…

- Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, exact cand este organizat referendumul de revocare a primarului Dorin Chirtoaca, inițiat de socialiști. „Mihai Ghimpu se supara cand ii spun Mihail Fiodorvici. Azi ii vor spune așa: Mihail Fiodorovici, sa fii sanatos!”, i-a…

- Madalina Ghenea, prima apariție in public dupa desparțirea de Matei Stratan. Deși nu a vrut sa faca declarații despre separare, bruneta a ținut sa precizeze ca micuța ei seamana perfect cu tatal ei. Prezenta la un eveniment monden, Madalina Ghenea a fost reținuta in declarații. „Eram mamoasa si inainte…

- Miercuri, echipa Visuri la cheie le-a oferit membrilor familiei Cucu un apartament de poveste si sansa la o viata mai buna. Dragos Bucur impreuna cu echipa sa au mers la Focsani pentru a cunoaste trei oameni cu o poveste impresionanta si pentru a-i ajuta sa locuiasca intr-o casa frumoasa, care sa le…

- O societate comerciala din București face bani pe spatele timișorenilor cu automate pe care le-a amplasat prin urbe, pentru care nu platește nici o taxa. Pana acum, polițiștii locali i-au sancționat de mai multe ori pe reprezentanții societații care are aparate de plata de tip paypoint prin oraș și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la opiniile exprimate public de catre judecatorul Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Tarcea a facut apel la magistrați pentru ca aceștia sa se opuna legilor justiției propuse de…

- Partidul Republican al presedintelui Donald Trump a suferit mai multe infrangeri in alegerile locale, ce au luat alura de refrendum impotriva miliardarului, care sarbatoreste miercuri un an de cand a fost ales, scrie AFP.

- Avea o familie frumoasa, mergea in concedii cu soțul și cu cei doi copii, iși faceau impreuna planuri de viitor. Pana intr-o zi, cand a fost diagnosticata cu cea mai de temut maladie și totul s-a naruit in jurul ei. Drama Alinei Ilinca și a familiei sale a devenit insa greu de descris in cuvinte atunci…

- Reprezentanții SC Apa Canal 2000 SA anunța sistarea execuției lucrarilor de racordare la rețeaua de apa și de canalizare, pe domeniul public, in perioada cu temperaturi joase. Astfel, incepand cu data de 15 noiembrie, la Ghiseul Unic al societații nu se vor mai primi comenzi de execuție a branșamentului…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei (SNMF) a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie, iar, in prezent, aproximativ 650 de localitati din tara nu au cabinete de medicina de familie.

- Astazi liderul fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatii, iși sarbatorește ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, primarul de Balți, a fost felicitat de catre mai mulți reprezentanți ai partidului politic pe care il reprezinta, avocați, dar și simpatizanți.

- Ion Oarfa suferea de o boala nemiloasa, deși parea in ultimul timp ca o invinsese și se simțea mai bine. Acesta era cunoscut in mass media locala și nu numai, fiind, mai mulți ani la rand, administratorul unui trust de presa din Gorj. Ion Oarfa era un om respectat, avand o vorba buna pentru oricine.…

- Ciprian Nasaudeanu, Beniamin Marian, Emanuel Darius Paraliuc, Andrei Preluca si Simona Lazarovici sunt cei cinci tineri care au sfarsit carbonizati in masina care a luat foc dupa ce s-a rasturnat de mai multe ori pe sosea. Totul s-a produs dupa ce Ciprian, soferul masinii, a pierdut controlul intr-o…