Regina Paola, accident vascular cerebral

Stiri pe aceeasi tema

- Vești de ultima ora despre un fost concurent „X Factor”! Chico Slimani, fost participant in ediția din 2005 a show-ului „X Factor” din Marea Britanie, a fost transportat de urgența la spital, in urma unui grav accident vascular cerebral.

- Fostul atlet Michael Johnson, cvadruplu campion olimpic, a anuntat ca se recupereaza dupa ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu, accident neurologic cu durata mai mica de 24 de ore, numit uneori si “mini-accident vascular cerebral”.“Saptamana trecuta, surprinzator, am suferit un atac ischemic…

- Acesta este el mai recent beneficiu descoperit de cercetatori, dupa reducerea riscului femeilor care au alaptat cel puțin un copil de a dezvolta cancer de san si ovarian si a diabetului de tip 2. Un studiu efectuat recent in Statele Unite, și ale carui rezultate au fost publicate in cursul acestei…

- Alaptarea la san diminueaza riscul de accident vascular cerebral, se arata in concluziile unei cercetari efectuata in Statele Unite, citata miercuri de Press Association. Alte studii au descoperit anterior ca alaptarea naturala poate reduce riscul de a dezvolta cancer de san si ovarian, dar si de aparitie…

- Accident vascular cerebral. Un simplu ac poate salva viața unei persoane care sufera un accident vascular cerebral. Acest sfat este dat de un profesor chinez care susține ca putem interveni in cel mai scurt timp cand vedem ca o persoana se confrunta cu un astfel de accident vascular

- Toxina botulinica nu inseamna doar „injecțiile-minune“ care ne scapa de riduri. Aceasta a revoluționat și tratamentul in neurologie. In ultimii ani, injectarea de toxina botulinica a transformat radical tratamentul spasticitații. Terapia cu toxina botulinica are rezultate extraordinare in reabilitarea…

- Viața unui aradean cu accident vascular cerebral a fost salvata prin metoda de tromboliza intravenoasa, procedeu realizat pentru prima data de catre dr. Catalin Hreniuc, la nivelul Secției Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad. „In urma cu doua saptamani am realizat pentru…

- Varsta la care poate aparea un accident vascular a scazut semnificativ in ultimii 25 de ani. Motivul ar fi imposibilitatea omului de a se adapta la schimbarile permanente tipice societații contemporane, care-i...