- Autoritațile din Canada au facut o greșeala grava de protocol. Regele și regina Belgiei, aflați in prima vizita oficiala dupa 40 de ani, au fost primiți la ceremonia de plantare a unor copaci cu steagul Germaniei. Greșeala a fost rapid remediata și nu a parut sa ii afecteze pe oficialii belgieni. Regele…

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei reprezentantului reginei Elisabeta a II-a, suverana Canadei, dar din greseala au ridicat drapelul Germaniei.

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- Mai este doar o luna și cateva zile pana cand Ducesa de Cambridge il va aduce pe lume pe cel de-al treilea copil al sau și al Prințului William. In timpul celei de-a treia sarcini, Kate Middleton a fost foarte activa in ceea ce privește indatoririle regale și, daca la inceput a luat o pauza de la munca…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Ducesa de Cambridge a iesit pe locul al cincilea, cu 13% din voturi. Un procent de 49% dintre cei intervievati a spus ca aceasta a devenit mai putin pe placul publicului dupa ce s-a maritat cu ducele de Cambridge, iar casatoria a schimbat-o. Printesa Beatrice, fiica ducelui de York, se afla…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Stockholm este in topul listei celor mai ecologice 10 capitale ale lumii. Acest lucru il scrie ziarul britanic The Telegraph, care a alcatuit acest rating in baza datelor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Pe locul doi al listei a ajuns Wellington (Noua Zeelanda), iar pe locul trei - Canberra…

- Elvetia a castigat meciul pentru locul 3 si medalia de bronz la turneul masculin de curling din cadrul Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, invingand vineri Canada, tripla campioana olimpica en titre, cu 7-5 (0-0, 1-0, 1-0, 0-2, 2-0, 0-1, 2-0, 0-2, 1-0). Este pentru prima oara cand sportivii…

- Cea mai stilata regina a mai marcat inca o apariție demna se podiumurile de la Saptamana Modei. In varsta de 45 de ani, Regina Spaniei a intors toate privirile la cel mai recent eveniment la care a participat alaturi de soțul sau, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Mai puțin conservatoare decat Kate…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- Autoritatile canadiene spun ca numarul cererilor de azil depuse de romani a crescut substantial dupa ce Guvernul de la Ottawa a ridicat vizele pentru cetatenii romani. Oficialii Departamentului de Imigrare sustin ca de la 1 decembrie 2017 pana in prezent au fost depuse 232 de cereri de azil,…

- Ce stim despre a treia nastere a lui Kate Middleton Primavara acestui an casa regala britanica va avea parte de cea mai intensa promovare in toate colturile lumii. Sunt asteptate doua evenimente majore in viata personala a celor doi printi mostenitori. Printul William va deveni pentru a treia oara tata,…

- Marți dimineața, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au vizitat Edinburgh, ca parte a turneului lor in Scoția. Este prima vizita oficiala a lui Meghan pe aceste meleaguri, iar simpatizanții regali s-au prezentat in numar mare pentru a o intalni. foto: gettyimages Meghan și Harry au fost intampinați…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Nu este prima data cand Kate Middleton (36) ii aduce un omagiu regretatei Lady Diana prin ținutele purtate la evenimentele oficiale, iar superba haina roșie cu imprimeu pied de coq, afișata in a doua zi a vizitei sale din Suedia, este inca un exemplu. Ducii, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și…

- In timpul șederii in Suedia, Kate și William au avut ocazia sa-i intalneasca pe vlastarii regali suedezi, respectiv Prințesa Estelle, viitoare Regina a Suediei, și fratele sau, Prințul Oscar. Prințesa Estelle și Prințul Oscar, copiii Prințesei Moștenitoare Victoria Intalnirea a avut loc ieri, la orele…

- Cea de-a doua zi din turneul regal in Suedia a fost una plina pentru Ducele și Ducesa de Cambridge. Regalitațile britanice au participat la mai multe activitați pe parcursul zilei, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și Prințul Daniel, iar seara s-a incheiat cu un alt dineu regal. Kate a purtat…

- Daca alegerea vestimentara a lui Kate, de la gala de aseara, i-a dezamagit pe unii, la cea mai recenta ieșire in public Ducesa de Cambridge și-a luat cu siguranța revanșa. Și asta pentru ca ținuta ei a fost fara cusur, chiar contrastanta cu cea a suedezei! Ziua 2. Azi, Ducii de Cambridge au fost conduși…

- Timp de patru zile, Ducii de Cambridge vor fi intr-un turneu regal in Suedia și Norvegia. In prima zi a acestei vizite, Kate și William au poposit la reședința regalitaților suedeze, cu care au servit pranzul, și alaturi de care au participat, pe seara, la o gala glamour. foto: Getty Images Ducele &…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Insarcinata in șase luni, Ducesa de Cambridge este intr-o forma fizica foarte buna și asta o demonstreaza cu fiecare apariție publica. Este apreciata pentru outfiturile alese cu stil, iar in cele noi mai fotografii Kate Middleton este de-a dreptul ravașitoare. Kate a purtat albastru din cap pana in…

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- Mai sunt cateva luni pana la nunta Printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle. Si pentru ca este ultima perioada de libertate pentru fratele Printului William, acest lucru trebuie marcat asa cum se cuvine.

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la nunta Prințului Harry cu actrița Meghan Markle, desfașuratorul evenimentului incepe sa prinda contur. Iar cine o va conduce la altar pe logodnica prințului roșcovan este un detaliu pe care toți abia așteapta sa-l afle. Meghan și Harry se vor casatori in luna mai…

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la citeva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala. Actritei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din…

- Florica Roman, judecator la Curtea de Apel Oradea publicat, astazi, pe blog o scrisoare deschisa adresata ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania, in care le reproșeaza faptul ca nici ei, nici predecesorii lor din ambasadele de la București nu…

- Ok, știm ca a doua nu a primit inca titlul de ducesa, dar odata cu nunta din luna mai se va intampla și asta. Pana atunci, observam ca logodnica Prințului Harry a inceput deja duelul stilului cu Kate Middleton, cumnata sa, cea care a stat pana acum in centrul atenției admiratorilor regali. Ieri, insa,…

- Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar si de ducele si ducesa de Cambridge si ducele de Wales. Slujba de Craciun la care au participat a avut loc la biserica St Mary Magdalene. Potrivit presei britanice, este pentru prima data cand o persoana care nu este…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra. Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar Regina Letizia a imbracat deja hainele de sarbatoare. La cei 45 de ani ai sai, regina Spaniei arata impresionant, iar despre stilul sau vestimentar ar fi multe de spus. Este mereu in tendințe, cu toate ca de multe ori apeleaza la ținute vechi pe care le…

- Familia regala belgina a fost imaginea eleganței festive, ieri seara, cu ocazia concertului tradițional de Craciun, care a avut loc in palatul regal din Bruxelles, Belgia. Cu aceasta ocazie, Regele Filip al Belgiei (57) și-a facut apariția insoțit de intreaga lui familie, și anume soția Regina Mathilde…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- E ultimul an in care ii vedem pe Ducii de Cambridge, pe felicitarea de Craciun, in aceasta formula. Și asta pentru ca, anul viitor, George și Charlotte vor fi nevoiți sa imparta „lumina reflectoarelor” cu cel de-al treilea nascut al Ducilor de Cambridge. Așa arata felicitarea lor de Craciun Pana atunci,…

- Regi, principi si principese din intreaga Europa si nu numai s-au reunit la Bucuresti pentru a-i fi alaturi Familiei Regale in acest tulburator si istoric moment al inhumarii Regelui Mihai. Regele Mihai I va fi inmormantat astazi, la Curtea de Arges, la funeralii urmand sa participe reprezentanti a…

- Familiile Regale ce participa la Funeraliile Regelui Mihai I Regele Juan Carlos I al Spaniei si Regina Sofia a Spaniei aduc un ultim omagiu Regelui Mihai I. Foto: Agerpres La funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg,…

- Casa Regala a Romaniei prezinta lista participantilor la funeraliile Regelui Mihai, precizand ca vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia.…

- Ducele si Ducesa de Cambridge nu sunt vazuti niciodata tinandu-se de mana in public, spre deosebire de Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut tinandu-se de mana si chiar facand gesturi tandru.

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…

- Ducele și Ducesa de Cambridge nu sunt vazuți niciodata ținandu-se de mana in public, spre deosebire de Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut ținandu-se de mana și chiar facand gesturi tandru. Kate Middleton și Prințul William sunt destul de rezervați cand vine vorba de demonstrații…

- In primele trei luni de sarcina, gravidele sunt sfatuite chiar de doctor sa pastreze secretul pana pericolul pierderii sarcinii se diminueaza simtitor. Cat de mult au respectat aceste celebritati sfatul medicului va veti convinge singuri! Kate Middleton Insarcinata pentru a treia oara, sotia Printului…