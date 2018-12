Regina Marii Britanii a dat mare petrecere. Iata ce fete regale au participat!

Stiri pe aceeasi tema

- Anul viitor, Sir Tom Jones va canta pentru prima data in Transilvania, artistul britanic urmand a reveni in Romania pentru a incanta publicul clujean cu cele mai cunoscute hit-uri, precum It`s Not Unusual, Kiss, Delilah, I'll Never Fall In Love Again și If I Only Knew, alaturi de noi compozitii de pe…

- Pe rețelele de socializare oamenii au început sa posteze fotografii cu prima zapada cazuta în aceasta iarna. Casele și curțile oamenilor au fost acoperite cu zapada și în sfârșit în Cluj se poate spune ca a venit iarna chiar daca mai sunt doar câteva zile…

- O petrecere de Craciun s-a terminat prost pentru Molly Phillips, o barmanița de 24 de ani din Cardiff. Un barbat a luat-o dupa gat și, fara sa realizeze, a strans-o atatde tare incat i-a provocat o paralizie faciala de care fata nu va mai putea scapa toata viața. Imaginile publicate de themirror.co.uk…

- Sarbatorile se apropie cu repeziciune, ia graviduța Meghan Markle va petrece sarbatorile in mod diferit in acest an. Meghan Markle și soțul ei, prințul Harry vor petrece sarbatorile de iarna alaturi de toți membri casei regale, iar cea care va face toate jocurile in privința tradițiilor este nimeni…

- Regina este 'profund intristata' de disparitia acestui companion fidel, care avea 12 ani si pe care suverana britanica l-a adoptat in 2016 dupa moartea stapanului sau, Bill Fenwick, fost ingrijitor la Sandringham, una dintre proprietatile familiei regale britanice, potrivit aceluiasi tabloid, citat…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va trebui sa elibereze camerele private pe care le ocupa in Palatul Buckingham, in 2025, ca parte din programul de modernizare a cladirii desfasurat o data la zece ani pentru a preveni dezastre precum incendiile sau inundatiile, a anuntat vineri un oficial al…