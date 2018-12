Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Potrivit Băncii Centrale, bancnota are următoarele caracteristici: dimensiuni…

- Banci și Asigurari BNR anunta ca va lansa, pe tema Centenarului, monede de aur, argint si alama Tweet Print Mail Autor: Dragos Dinu astazi, 17:07 0 Banca Nationala a Romaniei a anuntat vineri ca va pune in circulatie, din 26 noiembrie 2018, pe tema Centenarului, pentru colectionare, o moneda…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a semnat pentru Unire duminica, la unul dintre corturile din oraș unde se colecteaza semnaturi în vederea revizuirii Constituției prin adaugarea unui preambul care sa conțina ideea de reîntregire naționala. Zeci de voluntari unioniști…