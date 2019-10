REGINA MARIA achizitioneaza clinica Gastro Center din Craiova si Grupul Laboratoarelor Biostandard din Oradea Reteaua de sanatate REGINA MARIA continua extinderea la nivel national cu doua noi achizitii importante din punct de vedere al portofoliului de servicii, al specialitatilor medicale oferite si a pozitiei geografice, depasind pragul de 30 de achizitii realizate si integrate pe plan local.



Prin preluarea clinicii Gastro Center din Craiova si a retelei de laboratoare Biostandard, cu unitati in Bihor si Maramures, Reteaua REGINA MARIA atinge o amprenta nationala cu locatii proprii in peste 20 de judete.



"Aceste doua achizitii au loc intr-un moment foarte potrivit in strategia de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

