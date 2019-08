Stiri pe aceeasi tema

- Sineenat, in varsta de 34 de ani, pana de curand bodyguard al regelui, a primit titlul de „consoarta regala". In timpul ceremoniei, ea a stat mereu intinsa pe podea, pentru a simboliza ca este inferioara regelui, noteaza Daily Mail, preluat de stirileprotv.ro. De fata a fost si regina Suthida, fosta…

- Mai multe bombe artizanale au explodat, facand trei raniti, vineri la Bangkok, in capitala Thailandei, gazda unui summit regional desfasurat in prezenta secretarului de stat american Mike Pompeo, informeaza France Presse preluat de agerpres. Sase explozii au fost confirmate intr-o prima etapa. Trei…

- Marie Lang, 32 de ani, e regina kickboxing-ului din Germania. In iunie a caștigat duelul cu grecoaica Athina Evmorfiadi și al șaselea titlu mondial, dar in recenta vacanța din Thailanda a pațit-o. „Am stat prea mult la soare", a explicat bruneta arsurile de pe fund, vizibile in poza in care apare cu…

- Un tanar și-a pierdut viața la un concurs de baut bere care a avut loc in Thailanda. Potrivit informațiilor din presa locala, tanarul a murit imediat dupa ce a baut o halba de bere in 30 de secunde la un concurs organizat de compania la care lucra. Dupa ce a baut berea, tanarul respectiv a amețit…

- Echipa unei emisiuni de reality show din Coreea de Sud s-ar putea confrunta cu o pedeapsa de pana la patru ani de inchisoare in Thailanda dupa ce a vanat in apele acesteia scoici-gigant protejate pentru show, informeaza DPA, citata de Agerpres. O plangere a fost depusa, iar in prezent o instanta urmeaza…

- O plangere a fost depusa, iar in prezent o instanta urmeaza sa decida daca va da curs acuzatiilor de vanatoare ilegala si detinere de animale protejate, a indicat Sompoch Maneerat, purtator de cuvant al Departamentului pentru parcuri nationale, viata salbatica si conservarea florei din Thailanda,…

- Noul parlament al Thailandei l-a votat in functia de premier pe liderul juntei militare, generalul Prayut Chan-ocha, la cinci ani dupa ce a acesta a indepartat un guvern ales, relateaza AGERPRES.Fost comandant al armatei, el a obtinut cele 375 de voturi necesare pentru aceasta functie in cele…

- Prim-ministrul Prayut Chan-o-cha i-a condus pe ceilalti membri ai guvernului intr-o ceremonie prin care au dat de pomana sutelor de calugari budisti de la Marele Palat din Bangkok, luni dimineata, parte a unei traditii thailandeze a milosteniei si a faptelor bune, care cuprinde si eliberarea unor…