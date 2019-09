Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta toamna, osemintele Reginei-Mama, Elena, vor fi repatriate si reinhumate in noua Catedrala Arhiepiscopala de la Curtea de Arges, relateaza B1TV.In locul unde odihnesc Regele Mihai si sotia sa, Regina Ana. Astfel, fiica Regelui, Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, indeplineste cea…

- Osemintele Reginei Mame Elena ar urma sa fie aduse din Elvetia, in 19 Octombrie, anul acesta, ocazie cu care vor fi organizate funeralii nationale, potrivit StirileTVR. Regina Mama Elena va fi inmormantata la Curtea de Arges, alaturi de fiul Majestatii Sale, Regele Mihai. Elena este singura regina…

- Noul guvern grec condus de conservatorul Kyriakos Mitsotakis a facut sambata primii pasi in aplicarea noii politici a Greciei privind migratia, care consta in special in decongestionarea taberelor de refugiati din insulele Marii Egee prin intensificarea transferurilor catre Grecia continentala, sporirea…

- Pentru prima oara din toamna anului 2018, numarul migrantilor din taberele de refugiati de pe insulele grecesti din estul Marii Egee au depasit 20.000, conform informatiilor furnizate marti de ministerul pentru protectia cetateanului de la Atena, transmite dpa. In aprilie, numarul celor care…

- Se implinesc 92 de ani de cand Regele Mihai a urcat pe tronul Romaniei. S-a intamplat in 20 iulie 1927, cand Principele Moștenitor Mihai avea doar 6 ani. Urcarea pe tron a unui copil a impresionat o lume intreaga.

- Dupa aproape 10 ani de criza profunda și de experimente financiare și politice falimentare, grecii s-au lepadat și de charismaticul și machiavelicul socialist Alexis Tsipras, fostul premier-vedeta al Greciei, aflat la putere din 2015. Alegerile legislative anticipate, provocate chiar de Tsipras, al…

- FC Viitorul Constanta a fost invinsa de vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu, cu scorul de 3-2 (2-1), miercuri seara, la Atena, intr-un meci amical de fotbal, potrivit site-ului clubului patronat de Gheorghe Hagi. Pentru detinatoarea Cupei Romaniei au marcat George Ganea (34) si Gabriel Iancu (61),…

- V. Stoica Un prahovean, Daniel Orleanu, a condus trenul prezidențial cu care au calatorit de la București la Sinaia membrii unei delegații de participanți la Conferința la nivel inalt privind transportul feroviar internațional, derulata zilele acestea in Romania. Este vorba despre același mecanic de…