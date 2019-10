Regina-mamă Elena, înmormântată în 1982. Care a fost descendența imperială Regina-mama Elena a parasit aceasta lume in 1982, dar locul ei in istoria Familiei regale a Romaniei a ramas marcat atat de prețuirea nobila pe care a lasat-o in urma cat și prin descendența imperiala pe care a purtat-o in cele mai tulburi vremuri ale Europei, scrie Mediafax. "Regina a fost mereu un exemplu de demnitate si onoare, chiar si in momentele cele mai tulburi ale istoriei noastre", scria Eugen Ionesco, la finalul anului 1982 la scurt timp dupa funeraliile Reginei Mama Elena, la Lausanne. Era in exil din 1947. Mormantul sau a fost, pana in 2019, in cimitirul Bois-de-Vaux.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

